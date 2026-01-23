KellyChu - 7 - Eleven推8款不倒翁公仔 Sanrio角色化身Rody跳跳马 | Executive日记

6款超萌Sanrio characters x Rody跳跳马开运不倒翁公仔已登陆7-Eleven，同大家拜个早年！全套开运公仔共有8款，其中包括隐藏版闪烁Kuromi X Rody跳跳马开运不倒翁公仔及7-Eleven应用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody。每款都非常适合做开运摆设，寓意福星齐报喜，新一年幸福满满！



今次产品设计加添咗更多新元素，6位Sanrio characters包括Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Pompompurin及Minna no Tābō，分别戴上颜色鲜艳嘅Rody跳跳马头套可爱现身，款款设计都充满贺年气氛。公仔外形设计以「达摩不倒翁」为灵感，柔软顺滑嘅触感，抱住非常舒服，轻轻摇动仲会发出「啷啷」声，带来满满治疗感，招来福气。



KellyChu