项明生 - 巴黎铁塔岳阳楼 | 非诚勿游

项明生
2小時前
生活 专栏
　　这座只有20米不到的木构建筑，被誉为天下第一楼，不是因为它像中东的哈里发塔一样够高，也不是因为像吉萨金字塔一样够老，国内还有山西应县木塔比它更老。只是因为滕子京一封书信，范仲淹的一篇雄文，成就岳阳楼千年盛名。

　　不止岳阳楼以文载名，江南三大名楼武汉的黄鹤楼、南昌的滕王阁，同样也是与《诗经》、《楚辞》、唐诗宋词等诗词歌赋文学作品结合，成为鹤立鸡群的千古传奇，这和西方建筑的追求有天壤之别。

　　《创世纪》说：「来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名」，追求高度与天齐是人类自古的渴望。古代最高的吉萨金字塔以147米称霸全球了38个世纪，直到1889年被300米高的巴黎铁塔超越。40年后再被纽约的克莱斯勒大厦取代，现在式是828米的哈里发塔。

　　我这次受岳阳文旅局邀请，由西九龙出发，坐4小时高铁，直奔我中学就倒背如流的岳阳楼。站在这只有19米高，采用三层四柱、飞簷盔顶结构，完全由榫卯相连的木构建筑前，的确不够世界其他著名古建筑那么高大上。不懂文学的人会想到，岳阳楼建筑成就与其「天下第一楼」的美誉并不匹配。

　　但中华文化崇尚「以文治国」、「文以载道」，祖先传统并不重视木工或建筑工这些雕虫小技。所以范仲淹368字的记文，就足令这个木构三层楼变成中华文明的巴黎铁塔和哈里发塔高度。

项明生

