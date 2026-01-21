KellyChu - 击败全球3000多对手 恒基在「国际房地产大奖」获3殊荣 The Henderson夺「世界最佳物业」创港史 | Executive日记

中环新地标The Henderson扬威国际！恒基地产呢个超甲级商业项目，喺英国伦敦嘅「国际房地产大奖」中，击败全球3000几个对手，连夺3项殊荣，包括被誉为地产界奥斯卡嘅「世界最佳物业」大奖！The Henderson唔单止系今届唯一获奖嘅香港代表，更系史上首个夺得呢项最高殊荣嘅香港项目，真系为港争光！



「国际房地产大奖」自1993年创立，评审标准极高，涵盖设计、品质、创新同永续性等多个范畴。今届共有3000个来自全球5个区域，包括欧洲、亚太、中东、美洲和非洲嘅项目争夺殊荣。而The Henderson今次除咗勇夺「世界最佳物业」之外，仲一口气扫埋「最佳国际商业高层发展」同「最佳商业高层发展—亚太区」两项大奖，实力备受国际肯定。



慈善跑设工作坊 试做视障跑手「盲公竹」



成立50周年嘅恒基最近多喜临门，除咗The Henderson报捷之外，本周日仲会举行「恒基 x 博爱中环海滨慈善跑2026」。为咗呢个盛事，佢哋之前特别准备「领跑初体验」工作坊，畀同事试吓做视障跑手嘅「盲公竹」。



平日经常喺中环海滨跑步嘅恒基资讯科技分析师Mars，见过领跑员带视障人士练习，今次终于有机会亲身体验。佢话，试过先知原来指引要好清晰，少啲默契都唔得！而项目策划经理Reyan体验完表示，活动好有启发，以后设计项目会更识得由视障人士角度出发，例如加强颜色对比度，进一步提升无障碍设施嘅包容性，将共融理念融入工作。Kelly觉得呢个工作坊好有意义，令大家一齐进入视障人士嘅世界，跑出人情味！



今次慈善跑嘅路线都好吸引，跑手将会跑入中环心脏地带，途经ifc、恒基发展项目Central Yards，以及刚刚扬威国际嘅The Henderson！活动筹得嘅善款将会捐畀博爱医院，并且支援大埔火灾重建项目！慈善跑既可以让跑手感受到中环新地标嘅魅力，又可以做善事，一举两得！



KellyChu



左起：负责建筑The Henderson的恒基地产策划（二）部团队成员吴树强、陈咏蓓、郭文祥及杨东宁。