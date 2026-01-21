KellyChu - 校友沈靖韬获「崭新艺术文化进步大奖」 演艺学院撑ArtCan颁奖礼 《我佛无著经》夺「艺术文化大奖」 | Executive日记

星岛新闻集团「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」上周五假香港演艺学院香港赛马会演艺剧院圆满举行。演艺学院鼎力支持是次艺文界盛事，不但提供活动场地，校长陈颂瑛教授亦应邀担任专业评审团成员，而4位戏剧学院学生更于典礼当天带来精彩演出，为活动锦上添花。



与此同时，演艺学院40周年校庆原创音乐剧《我佛无著经》获颁「ArtCan艺术文化大奖」，成为十大得奖作品之一。《我佛无著经》以中国四大名著《西游记》为缪思，讲述五师徒历经九九八十一难取得真经，返回长安后却发现经书空白，进而展开一场关于追寻、成长与传承的深刻旅程，冀以此对每位在艺术道路上默默深耕的师长与学子致敬。音乐剧动员全校各领域专业老师，以及多达200位学生和校友倾情参与，汇聚编剧张飞帆、作曲何俊杰、填词钟志荣及主演林泽群等杰出艺术家。



此外，演艺学院青少年音乐课程的优秀校友、首位夺得范．克莱本国际钢琴比赛冠军的香港钢琴家沈靖韬，亦获颁「ArtCan崭新艺术文化进步大奖」。沈靖韬的爸爸妈妈当天到场代表领奖，而沈也亲自拍片讲得奖感言，表示会继续努力为大家带来更多好音乐。



KellyChu

4位戏剧学院学生倾情演出。