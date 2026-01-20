KellyChu - 资深广告人：增加曝光度有赚 「恒久•恒新」广告热议 倒转读变粗口 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「恒久•恒新」广告热议 倒转读变粗口

KellyChu
57分鐘前
恒生银行近期话题不断，继即将结束上市地位，一则新广告亦引起全城讨论。广告上嘅口号「恒久．恒新」被指倒转读之后谐音变咗粗口，令大家好奇广告公司及银行在设计时究竟知否个中含意。资深广告人就认为，只要讨论焦点并非直接针对产品或服务质素，反而为品牌增加咗曝光，恒生今次可以话系有赚。

　　呢则位于港铁香港站嘅大型广告，首先系由一名Threads用户上传，指由右边读起谐音变咗「身痕．X痕」，引来网民热烈赞好和讨论。资深广告人梁志成话，相信广告客户未必会留意到「倒转用懒音演绎呢4个字」，广告制作公司砌稿时有机会察觉，不过好多时问题都系广告「上架」后才会浮现。

　　佢认为，只要讨论并非直接针对产品或服务质素，即使带有戏谑成分，也未必属负面，反而透过Threads等平台广传，为品牌带来难以用金钱衡量嘅曝光度，从宣传角度嚟睇，恒生在今次事件中其实系赚咗。

　　类似广告谐音以往亦曾出现，但当年未有社交媒体，讨论度有限。梁志成指，而家任何创作一旦推出，便等同交到群众手中，被不断二次演绎、讨论甚至放大，所以现代品牌须具备「被讨论的勇气」，不应因短期舆论压力而自乱阵脚，懂得承受及回应公众声音，系社交媒体时代不可或缺嘅能力，放下身段玩埋一份，更有助拉近品牌与市民距离。

　　今次tagline创作人亦出post亲自解画，话自己睇到之后都笑咗，作为做创作嘅人当然喜欢大家咁有创意，形容反转读句tagline真系好「抵死」，又指恒生卖盘好多人唔like，正好畀大家开心吓发泄吓。佢提到呢句tagline系客户千挑万选、过千关斩万将先出街，真系「命中注定」。呢位创作人坦诚回应，以幽默和自嘲化解尴尬，可谓漂亮化解咗一次公关危机。

