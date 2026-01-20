林静 - 北上赏梨园新篇 | 红棉树下

2026年伊始，粤剧爱好者迎来一份独特的文化贺礼。由罗家英与汪明荃领衔的福升粤剧团，将携其经典剧目《大鼻子情圣》北上，于二月初先后在北京梅兰芳大剧院与天津滨湖剧院亮相。这不仅是一次寻常的巡演，更是香港新派粤剧探索成果的一次重要展示，值得戏迷期待。



福升粤剧团成立至今已逾三十七载，由罗家英、汪明荃这对梨园伉俪领导，秉持「守正创新」之志。剧团多年来致力于粤剧的传承与现代化探索，其作品常于传统底蕴中融入新意。《大鼻子情圣》正是此精神的代表作，它大胆地「融西入粤」，将法国文豪罗斯丹的经典名剧，巧妙地移植到中国明朝「土木堡之变」的历史背景之中，实现了「西为中用」的艺术转化。



此剧讲述了一个充满悲悯与深情的核心故事：神机营队长朱不凡（罗家英饰）虽才华横溢却因相貌平凡而自卑，他替俊朗的兄弟朱翊豪代写情书，向郡主徐绮珊（汪明荃饰）倾诉爱意。那些灌注了不凡真挚情感的信笺深深打动了郡主。后翊豪战死，真相于不凡重伤之际被绮珊察觉，一段深埋于代笔文字下的炽热深情终得见天日，成就了荡气回肠的悲剧结尾。



罗家英与汪明荃的舞台合作，早已超越普通搭档，他们将人生伴侣的默契与理解融入角色。罗家英以粤剧程式重塑西洋角色的灵魂，其表演既能驾驭文辞的诗意，又能展现武将的气度；汪明荃则为笔下的郡主赋予东方韵致，从受情书感动的闺秀到勘破真相的觉悟者，层次分明。他们的联袂演出，无疑是剧目最深厚的吸引力所在。



此次北上京津，可谓适逢其时。近年，香港新派粤剧在尊重传统美学的基础上，不断尝试题材与表现形式的创新，吸引着越来越多观众的目光。《大鼻子情圣》作为其中「用心之作」的典范，其成功不在于猎奇，而在于以严谨的戏曲手法，完成了跨文化的深情叙事，证明了粤剧这一传统艺术形式的开放性与生命力。



林静