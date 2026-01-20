Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 北上赏梨园新篇 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
57分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　2026年伊始，粤剧爱好者迎来一份独特的文化贺礼。由罗家英与汪明荃领衔的福升粤剧团，将携其经典剧目《大鼻子情圣》北上，于二月初先后在北京梅兰芳大剧院与天津滨湖剧院亮相。这不仅是一次寻常的巡演，更是香港新派粤剧探索成果的一次重要展示，值得戏迷期待。

　　福升粤剧团成立至今已逾三十七载，由罗家英、汪明荃这对梨园伉俪领导，秉持「守正创新」之志。剧团多年来致力于粤剧的传承与现代化探索，其作品常于传统底蕴中融入新意。《大鼻子情圣》正是此精神的代表作，它大胆地「融西入粤」，将法国文豪罗斯丹的经典名剧，巧妙地移植到中国明朝「土木堡之变」的历史背景之中，实现了「西为中用」的艺术转化。

　　此剧讲述了一个充满悲悯与深情的核心故事：神机营队长朱不凡（罗家英饰）虽才华横溢却因相貌平凡而自卑，他替俊朗的兄弟朱翊豪代写情书，向郡主徐绮珊（汪明荃饰）倾诉爱意。那些灌注了不凡真挚情感的信笺深深打动了郡主。后翊豪战死，真相于不凡重伤之际被绮珊察觉，一段深埋于代笔文字下的炽热深情终得见天日，成就了荡气回肠的悲剧结尾。

　　罗家英与汪明荃的舞台合作，早已超越普通搭档，他们将人生伴侣的默契与理解融入角色。罗家英以粤剧程式重塑西洋角色的灵魂，其表演既能驾驭文辞的诗意，又能展现武将的气度；汪明荃则为笔下的郡主赋予东方韵致，从受情书感动的闺秀到勘破真相的觉悟者，层次分明。他们的联袂演出，无疑是剧目最深厚的吸引力所在。

　　此次北上京津，可谓适逢其时。近年，香港新派粤剧在尊重传统美学的基础上，不断尝试题材与表现形式的创新，吸引着越来越多观众的目光。《大鼻子情圣》作为其中「用心之作」的典范，其成功不在于猎奇，而在于以严谨的戏曲手法，完成了跨文化的深情叙事，证明了粤剧这一传统艺术形式的开放性与生命力。

林静

最Hit
柴湾夺命车祸｜车Cam揭铁骑士疑撞雀后撼栏 警方路面搜证发现羽毛
01:00
柴湾夺命车祸｜车Cam揭铁骑士疑撞雀后撼栏 警方路面搜证发现羽毛
突发
7小時前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
10小時前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
16小時前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
7小時前
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
影视圈
11小時前
向氏家族向华炎世界殡仪馆设灵 O记反黑逾百警戒备
突发
7小時前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
7小時前
何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜
何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜
影视圈
6小時前
每日吃蛋逆转脂肪肝？专家分享4大护肝习惯 鸡蛋这样吃更助减肥
每日吃蛋逆转脂肪肝？专家分享4大护肝习惯 鸡蛋这样吃更助减肥
保健养生
10小時前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
更多文章
林静 - 香港山海篇 | 红棉树下
　　上周末，带来自瑞士的友人姬丝，踏上了一段令她意想不到的香港之旅－－不是繁华的维港，也不是霓虹闪烁的街市，而是一条贯穿小西湾、砵甸乍山，终点是大浪湾的郊野小径。短短4公里多的路程，却浓缩了香港的自然侧影。 　　从中环乘搭巴士至小西湾起步。姬丝起初有些疑惑：「香港不是只有高楼吗？」但当我们沿缓坡上行，视野逐渐开阔，她的眼神也亮了起来。左侧是柴湾与蓝塘海峡的碧波，右侧是将军澳的远山轮廓，维
2026-01-17 02:00 HKT
红棉树下