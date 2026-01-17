冯榕榕（Ruby） - 网球时刻 | 榕榕细语

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　最近开始每星期抽一两个下午去打网球，从一开始只顾着把球发过网，到现在会追看本地赛事，再转台看澳网，才发现原来整个城市都在谈网球。这种由球场蔓延到街头的「网球时刻」，不但令更多人走进球场，也悄悄改变了大家看待运动与时装的方式。

　　今年中银香港网球公开赛上，黄泽林（Coleman）在主场打入八强，成为赛事史上首位在男单赢波的香港代表。他在ATP巡回赛上的突破，亦顺势把香港男网推上国际版面。同样吸睛还有他在场上的造型：修身但不刻意贴身的功能物料POLO、剪裁利落的短裤，加上配色低调的球鞋与护腕，将年轻运动员的力量感，收敛成一种干净、实用而不浮夸的运动优雅。

　　Coleman的形象之所以耐看，在于他不靠抢眼图案，而是用比例和剪裁说话：上衣略长过腰线一点点，短裤在大腿中段收尾，拉长了他191cm的身形，同时保留足够活动空间，这种「安静的专业感」，正是近年流行的Old Money气质在运动场上的体现。

　　如果说Coleman代表的是本地新世代运动员，那么在澳网「客串」上场的周杰伦，则把网球变成一场流行文化事件。今年澳洲网球公开赛特设一分决胜「One Point Slam」环节，邀请了周杰伦以球员身份入场，虽然因为规则而失去发球权，第一球也未能成功接回，但能在这样的国际舞台上与职业球员同场，已是一种跨界的幽默与勇气。

　　视线当然很快落在他的造型上：深色系运动上衣配短裤，外搭轻量风衣式外套，整体以黑、深蓝为主调，再以饰边与Logo做细节；最抢镜的是一副Gentle Monster Lix01墨镜，由于赛后他把同款送给场边一位小女孩，这款墨镜亦瞬间成为社交平台上讨论度最高的澳网单品。

　　网球在20世纪初是上流社会的社交运动，早期的草地网球俱乐部规定穿白色服装，营造出「干净、克制」的视觉效果，于是白色网球裙、针织背心、V领毛衣等单品渐成为「Old Money Style」的基石。近年再次大热的这种老钱风，背后其实就是一种低调、讲究质感与传统规则的穿衣方式。它的典型元素包括：象牙白或奶油色针织开襟衫、浅驼色风衣、挺身的POLO衫、高腰打褶长裤，配上皮带与干净的乐福鞋，整体色调偏向米白、海军蓝、灰与浅卡其。

　　今天我们提到的Old Money，是一种「不急于炫耀」的态度：布料要好、剪裁要合身，但不需要大Logo，让衣服像一个安静的背景，衬托人的谈吐与气质。分享几个实用小贴士：

•上身：质地挺实的白色或浅色POLO衫，领口不要太宽松；秋冬可加一件细冷毛V领针织衫，颜色在海军蓝、墨绿或酒红之间。

•下身：高腰、略带打褶的及膝短裙或九分长裤，比贴身运动Leggings更有矜持感；布料可选棉混羊毛或有微微光泽的斜纹布。

•配件：低调的白色球鞋、细框太阳眼镜、一条皮带或绑在肩上的细针织冷衫，已足够营造出「刚从球会走出来」的日常错觉。

