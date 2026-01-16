查小欣 - 美心新年新招多 | 查乜料

马年将至，美心集团来个「糕手过椒」阵势，推出一系列贺年食品，抢镜之作莫过于「乳猪造型蛋糕」，1︰1烤色乳猪造型 ，红车厘子点睛，与美心大姐Una主持切猪仪式，打开外层朱古力，内里是黑森林蛋糕，浓郁香滑。惊艳的有「捞起杂果蛋糕」，黄金鲍鱼用新鲜芒果雕成，真嘅一样，配搭新鲜水果，捞起蛋糕底部有好意头祝福卡，仪式感十足。



「夏威夷杂锦海鲜盆菜」，更加意想不到，海鲜配蔬果，汁酱跳出传统的鲍汁及南乳酱，改用秘制菠萝烧汁，热带风情，摆盘颜色鲜明，吸睛赏味蕾，有新意。



咸糕点除美心招牌8mm厚切萝卜丝的「美心瑶柱萝卜糕」外，新招有「发菜蚝豉萝卜糕」发财好市，咸香蚝豉配发菜及萝卜丝，醇厚鲜味，极有惊喜，大家都追加多件；「烧鸭芋头糕」清香荔芋配明炉烧鸭粒，鸭香爆涌，加入膶肠及咸香虾米，一试难忘。「鲣鱼汤樱花虾萝卜糕」，和风味浓。记得吃咸糕要配是日「椒」点：「脆脆面包鸡油辣椒油」，美心运用集团剩余面包升级再造的循环经济新品，香辣酥脆，并进一步，搭配蒜蓉芝士馅及烟肉碎，推出特别版「香辣蒜香忌廉芝士烟肉包」，软熟辛香有层次。



新款年糕首推「金沙奶黄年糕」，沿用奶黄核心，幼滑香浓，又保留了蛋黄的金沙口感，甜中带微咸。



茹素佳音，「香菇芋粒萝卜糕」，无肉，高纤健康，最重要好味。「全新斑兰椰汁糕」，斑兰叶萃取×椰汁，口感轻盈，清甜不腻。仲有童心未泯的Pompompurin与美心杨枝甘露糕，味蕾进入童话世界。



查小欣



造型可爱的乳猪蛋糕。