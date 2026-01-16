冯应谦 - 护肤新选择：胶白微针体验 | 花样男教授

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯应谦
1小時前
　　继续介绍一下假期期间我用过的美容产品。最近女儿在一间卖护肤品的药房买了一支叫Reedle Shot的韩国护肤品回家，还特地介绍给我用。这支Reedle Shot中文叫胶白微针，听说是这一两年特别流行的产品。所谓「微针」，其实跟做医美时用的微针不同。Reedle Shot里面含有比毛孔还细小的针状结构晶体，质感跟普通精华液差不多，擦在脸上会有轻微刺刺的感觉，但完全不痛，我自己用后又没有任何红肿。

　　我用的这个牌子是VT Cosmetics，应该算是市场上最热门的那款。产品上写着CICA Reedle Shot，主打积雪草提取物和其他对皮肤有益的成分。积雪草本身就是一种很出名的抗衰老草本植物，既保湿又舒缓修复，还可以刺激胶原蛋白增生。每支Reedle Shot都有不同的强度，像50是低、100是中、300是高，我买的是300，所以我隔两三天才用一次，还有更高的1000强度。产品也有不同颜色的瓶子，针对不同肌肤需求。我选的是粉红色，主打胶原蛋白和紧致效果。另外还买了绿色的Pro CICA Reedle Shot，这款特别适合容易生暗疮的皮肤。

　　不过，和我一直以来的建议一样，遇到新产品、尤其是比较刺激性的护肤品，最好先在手背试一下会不会敏感。如果脸上有伤口或皮肤特别红肿的时候，就要更加小心啦！

冯应谦

冯应谦 - 冬日变色面膜推介 | 花样男教授
　　假期多天，要见人，皮肤要好，最近就试用了不少人气护肤品。未来几个星期会慢慢为大家推荐。冬天去旅行，住有暖气的酒店，虽然舒服，但皮肤真的很容易变干，所以晚上最需要的就是面膜。 　　最近大热的是一款「变色面膜」——Biodance的骨胶原蛋白睡眠面膜，英文叫Facial Deep Mask。这款面膜在2024、2025年拿了不少奖，主打低分子骨胶原，容易被皮肤吸收。敷三、四小时，甚至留过夜都
2026-01-09 02:00 HKT
花样男教授