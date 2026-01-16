Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦华章 - 与球王比利拥吻 | 玫瑰人生

麦华章
1小時前
生活 专栏
　　大家阅读此文时，请先看看文章配图，图片内，我正跟一个穿10号球衣的人物拥吻，虽只见背影，但若你是足球迷的话，定会认出是球王比利的背影，其实这背影是巴西山度士比利博物馆内一个艺术纸板肖像，供游人与纸板比利拥吻拍照留念。

　　最近，我到南美洲旅游，首站在巴西里约热内卢坐邮轮沿巴西海岸南下，途经以美丽自然风光闻名的岛屿与海滩、巴西最大港口山度士、及乌拉圭首都蒙特维多，然后在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯落船。

　　邮轮停泊山度士港只1天，作为足球迷的我，又怎会错过去参观该地的球王比利博物馆！山度士市是比利开始其足球生涯的胜地，1956年至74年效力山度士球会期间，他帮巴西成为史上唯一能3夺世界杯冠军的国家，也成为独一无二摘下3次世界杯的球员，更在职业生涯中射入1283个入球，成为史上入球最多球员之一。为纪念其贡献，山度士市建了比利博物馆，于2014年开幕，场馆4000平方米，展示了此颗「黑珍珠」从年轻到成为传奇球星的辉煌历程，搜集了2500多件有关比利的珍贵藏品，包括球衣、球靴、奖杯、奖章、照片及影片，成为球迷朝圣的景点。

　　博物馆同时举办了街头艺术家Luis Bueno的展览《Love Love Love》，展出这位艺术家所创作以比利与众多流行偶像拥吻的画照，包括蒙罗丽莎、阿根廷球王马拉当拿、西班牙画家Salvador Dali、皇后乐队主音Freddie Mercury……甚至蝙蝠侠、以及电影《星球大战》的机械人C-3PO等。Luis Bueno话，灵感来自比利于1977年与世界拳王穆罕默德阿里的一次标志性拥抱互吻，展示出一代球王令人喜爱及人性化的一面，展场中特设置以比利穿10号球衣的背影纸板模型，让游人拍摄与其拥吻照留念之余，去缅怀这位世纪最伟大足球员对足球运动的巨大贡献！

