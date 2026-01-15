KellyChu - 港产片茶餐厅纾港式情怀 旅发局邀周深「深」度游港打卡 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
4小時前
「如果有多一张船飞，你会唔会同我一齐走？」呢句《花样年华》嘅经典对白，由内地人气歌手周深用粤语讲出嚟，真系别有一番风味！趁住周深嚟香港开骚，旅发局特别邀请佢嚟个「深」度游，拍片带大家重游港产片经典场景，仲带大家发掘咗好多香港嘅隐世打卡位。Kelly见到周深咁钟意香港，真系好感动！

　　受港产片影响，周深对香港有种憧憬，佢话：「香港一直是我很向往的城市，黄金年代的港产片承载了我无数回忆。」佢首站登上标志性嘅红色帆船，一边吹住维港海风，一边深情演绎梁朝伟嘅经典对白。见到尖沙咀钟楼𠮶阵，佢感慨：「我对香港的感觉，当然是存在港剧当中，非常热闹又非常国际化，是个非常立体的城市。」

　　嚟到香港呢个美食天堂，周深「食神」上身，由星级餐厅食到街头茶餐厅，试匀菠萝油、蛋挞同红豆冰等港式美食，大赞好似做咗港剧主角咁。Kelly见佢食得咁滋味，都忍唔住流口水！

　　周深仲特登去咗《金枝玉叶》嘅取景地——艺穗会打卡，更加喺地下剧场即席清唱佢嘅作品《大鱼》，更添情怀！佢亦推介大家去中环嘅都爹利街、文武庙、中环街市，同最近开幕嘅旧油麻地警署「光影之旅」展览，感受下浓厚嘅港产片氛围。

　　文体旅局局长罗淑佩仲系自己FB发文感谢：「周深，谢谢你对香港的爱，期待你很快再来啊！」旅发局嘅社交平台已经分享咗周深嘅旅程短片《深声漫游》，大家不妨跟住佢嘅足迹去打卡。

