KellyChu - 最新一期《守护同行》专访消防处前副处长 黄镇业难忘汶川地震救援行动 | Executive日记

最新一期消防处刊物《守护同行》访问咗于上年10月荣休嘅时任消防处副处长（行动）黄镇业。黄Sir喺访问中分享佢服务消防处31年来嘅工作点滴，其中2008年汶川大地震嘅救援行动最难以忘怀，此外亦介绍消防处正式成为消防界别工程培训计划嘅认可训练机构。



黄Sir职涯中最难忘嘅救援行动系2008年汶川大地震。佢表示，当时以第二队救援队领队身份，带领20名人员远赴汶川参与搜救，队伍集中处理汉旺镇嘅救援工作，面对通讯中断和余震威胁，需要喺倒塌大楼中穿梭搜索，过程惊险艰巨。



佢指出，随着消防处致力引入各项创新科技配合救援，特区救援队喺2023年土耳其地震及去年3月缅甸地震嘅救援工作中，均救出生还者，今年更有望成为国家第一支获联合国认证嘅中型救援队伍，出色表现获得回报。



担任消防管理层多年，黄Sir分享佢嘅深刻体会：「遇到事前预计不到的事情，怎样用现有资源做最多的事、给前线最多支援，就是作为紧急部队、特别是管理层要有的思维。」



黄Sir获选为香港工程师学会消防分部主席，将会退而不休，继续协助推广消防工程学，提升本地消防工程业界嘅专业水平和地位。 佢介绍，消防处于去年6月获香港工程师学会认可，成为消防界别工程培训计划嘅认可训练机构，鼓励消防人员透过内部培训在消防工程方面发展，取得专业资格，助力消防安全管理工作。



