李飞帆 - 恒生银行林慧虹带领义工与基层家庭 畅游Merry Balloon Hong Kong | 企业热话

恒生银行植根香港近百年，持续以行动回馈社会。早前，恒生冠名赞助亚洲最大型 IP 角色冬日庆典Merry Balloon Hong Kong，并于上星期六（10日）举办社区同乐日，邀请来自香港妇女中心协会的基层家庭一同畅游充气乐园，享受一个放松身心的周末。



活动当天，恒生行政总裁林慧虹亲自带领逾40名义工，与参与活动的妈妈及小朋友互动交流，并一同体验巨型充气弹床。作为全港最大的本地银行，除了支持Merry Balloon Hong Kong这项全城瞩目的盛事，在新一年为社区带来欢乐气氛外，恒生亦一直透过不同的慈善项目和义工活动，回馈社会，支持社区。



此外，恒生每年为员工提供两天的义工假期，建立一个积极正面、关怀社会的企业文化。单在2025年，恒生义工队举办了超过50场义工活动，服务长者、青少年及基层家庭，关心社群。恒生亦在社区致力推广普及金融，包括成为「赛马会跃见新生活」计划的理财策略伙伴，协助过渡性房屋的基层家庭建立储蓄习惯，培养理财。恒生亦是「认知友善银行」，于20间分行设立社区关爱柜位，为有需要的客户，特别是长者，提供优先的柜位服务。

