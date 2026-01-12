张诺 - 西京奥运 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
6小時前
生活 专栏
　　3名亚洲艺术家在北京奥运期间举办了一场用西瓜踢足球、马拉松睡觉的荒诞赛事，在17年后在大馆展出，依然引发人们重新思考那场盛大赛事的意义。

　　2008年8月，全球目光聚焦北京，这座城市精心准备了7年，举办世上瞩目的奥运会。几乎同时，在北京草场地艺术区的一个画廊里，另一场「奥运」悄悄开幕。3位艺术家－－中国的陈劭雄、日本的小泽刚和韩国的金泓锡－－组成了「西京人」小组。

　　「西京」这个名字本身就是一个文字游戏。在东亚文化中，北京意为「北方首都」，南京是「南方首都」，东京则是「东方首都」。依照这个逻辑，应有一个对应的「西方首都」才完整，但现实中并不存在这样一个城市。

　　这个虚构的「西京」成了一个巧妙的文化容器，3位艺术家用幽默和荒诞填充它，创造了一个既熟悉又陌生的国度。西瓜足球赛、地铁马拉松和按摩院拳击赛、掷铅球变成鸡蛋等，构成了「西京奥运」的核心项目。

　　陈劭雄、小泽刚和金泓锡穿着统一的蓝色制服，认真地投入这些看似荒诞的比赛，他们的家人则充当观众和偶尔的参与者。

　　没有金牌银牌，没有世界纪录，甚至没有明确宣布获胜者。运动员们在西瓜足球赛中轮流踢那颗易碎的「球」，在地铁月台上奔跑追逐刚驶离的列车，在按摩床上展开「拳击」比赛。

　　这些看似幼稚的游戏实则是对当时北京奥运盛大场面的幽默回应。当各国沉浸在严肃而宏大的体育庆典中时，3位艺术家用日常物品和幽默体验重新诠释了运动对平民的意义，既无严肃性，亦无仪式感，不求更快、更高、更远，也不分胜负，纯粹的玩耍。「西京奥运」没有高科技的场馆，没有精密的组织，只有人类尺度的亲近感和个体间的开心互动。

