叶澍堃 - 中环「Ami」法国餐厅享用精美白松露晚餐 | 叶Sir食经

叶Sir食经
叶Sir食经
叶澍堃
3小時前
　　今年的白松露品质甚佳，每克来价约50港元，算是贵得合理，早前在意大利餐厅「八部半」食了顿白松露套餐，香味在心中历久不散，最近忍不住要再食一次，今次晚餐地点是中环「Ami」法国餐厅，在餐厅内碰到行政大厨Nicolas Boutin，他以前在法国布根地三星餐厅工作，厨艺非凡，是夜为我们设计了几款白松露菜式，餐前先来杯香槟，饮的是Krug Grande Cuvée 173 eme Edition，这款刚刚上市的香槟用了150款不同的酒及13个Vintage，有浓郁梨味及优雅酸度，好饮非常。

　　晚餐开胃小菜是有点像上海菜的绍兴酒焗大闸蟹，在法国餐厅食到是意外惊喜，大闸蟹蟹肉和蟹膏跟法国龙虾慕丝擦出美味火花，加上芳香的绍兴酒，一食入魂，酒香醉人的感觉甚佳。跟着食63度慢煮日本蛋配耶路撒冷雅枝竹慕丝及白松露，侍应刨白松露前先把松露给我们打卡，薄薄的松露片在空中飞舞，整个房间弥漫着浓郁的松露香气，大家都在深呼吸，希望把迷人香气永留心中！饮杯Corton Charlemagne布根地白酒，有种飘飘欲仙的美妙感觉。另一款白松露美食是法国薯仔三重奏，三款不同形态的薯仔分别是切粒，慕丝及薯片，配白松露是意想不到的精彩，是创意和口感俱佳的一道菜。

　　跟着食餐厅自家制扁意粉，配南瓜泥、康堤芝士及白松露，这是别具一格的白松露pasta，人人食得称心满意。主菜两款选择，我食的是慢煮黄油鸡卷，内有栗子慕丝，配羊肚菌及法国黄酒汁，把本地三黄鸡胸做成美味鸡卷，大厨非凡厨艺尽显，另一款主菜是香煎日本鹿儿岛A4和牛牛柳配甜洋葱、法式蛋黄酱及新鲜薄荷，同样美味。配主菜的两款佳酿分别是Domaine Ponsot 1990年的Clos de la Roche布根地红酒和Château Margaux玛歌酒庄1995年波尔多红酒。甜品是果仁焦糖巴黎泡芙配云呢拿雪糕及白松露，甜美迷人。

叶澍堃

绍兴酒焗大闸蟹
别具一格的白松露past
三黄鸡卷配羊肚菌
鹿儿岛A4和牛
大大块的白松露
晚餐甜品巴黎泡芙
跟太座在Ami
晚餐饮的几款餐酒
谦谦大赞白松露香气迷人
白松露蛋
法国薯仔三重奏配白松露
叶Sir食经