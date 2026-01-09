郑晓光 - 人类工作终结时？ | 能源Don家

新年伊始，先祝读者身心康泰！还看2025年，全球经济、科技、工业生产等领域，皆围绕两个英文字母－－「AI」（人工智能）。《时代杂志》上月选出8位「AI构建者」成为年度风云人物，指他们推动AI发展，展开机器思考时代，令人类既惊叹又担忧。当风云人物之一的全球首富马斯克也放豪言，称AI有望最快今年超越人类智慧，可见《时代》提出的忧虑并非过虑！



毫无疑问，AI将继续占据今年科技市场焦点。有人担心AI今年就要开始取代人类？大家的工作快要朝夕不保？与其担惊受怕，倒不如找「当事人」问个明白！我求教于DeepSeek，数秒间它将一堆原因罗列于我眼前，总结来说今年「几乎不可能出现人工智能超越人类智慧」。由马斯克旗下公司推出的Grok，也似乎与自己老板「唱反调」，指人工智能在今年赶上人类水平属「乐观预测」，并引述主流专家指不太可能发生。



无论如何，AI已成为不可逆转的浪潮，公司、工厂、学校等不同机构均在日常运作应用，煤气公司作为能源企业，当然也不例外。不过我们使用科技非旨在取代人手，相反我们重视员工的独特经验和专长，希望科技代劳部分工序，令同事可集中处理需更高技能的工作。例如我们将AI应用在网上虚拟助理，处理客户预约维修、查询帐单等需求。现时我们约65%客户查询经数码渠道处理，减轻热线中心同事工作负担，同时让他们集中处理较复杂个案。



AI亦可应用在我们的定期安全检查服务，保障同事工作安全，也使检测更准确。定期安检除了检查客户住宅的煤气设施，也涵盖大厦外墙的煤气立管。以往技术员要从单位探头出窗外或攀上大厦外墙攀架检查，存在一定风险。我们的工程师因而自行研发智能分析系统，能在大厦外透过远距离相机，拍摄立管影像并上传AI模型，系统自动分析立管不同部分的锈蚀程度，再制订相应跟进或更换喉管方案。员工毋须高空工作，亦省掉肉眼翻看影像以判断锈蚀问题的时间。



科技领域广阔，AI以外仍有很多崭新项目值得留意，包括无人机。随着政府发展低空经济，煤气公司逐渐扩阔无人机在不同营运环节的应用场景。其中我们与大学合作研发自动喷涂机，为大埔制气厂的石脑油缸表面涂上「无电制冷」涂料。此举在不耗电下，令油缸温度降低最高达摄氏5度，有效减少石脑油挥发，而无人机亦避免搭棚及高空工作，并降低工程成本兼提升工作效率。



诚如AI巨擘黄仁勋所言，「所有产业都需要AI，全部公司都使用它，这是我们时代单一最具影响力的科技」。展望2026年，在科技洪潮席卷下，煤气公司将继续拥抱AI在内的先进科技，融入至生产、输配、客户服务等不同环节，务求令我们的服务更安全、高效。



郑晓光