KellyChu - 美心「乳猪造型」黑森林蛋糕贺岁 | Executive日记

KellyChu
6小時前
生活 专栏
农历新年将至，美心集团推出多款创新贺年产品，包括「乳猪造型」黑森林蛋糕、奶香软糯嘅「金沙奶黄年糕」、咸香鲜味嘅「发菜蚝豉萝卜糕」以及「夏威夷杂锦海鲜盆菜」等，大人小朋友都总有一款啱心水。其中最值得推介嘅，系美心食品厂研发团队利用剩余面包制成嘅「脆脆面包鸡油辣椒油」－－辛香惹味嘅辣椒油中夹杂住酥脆面包粒，用嚟点缀新年烘焙同糕点，风味同口感层次即刻丰富咗唔少！

　　美心西饼及其附属品牌的业务总监戴雪美表示，「脆脆面包鸡油辣椒油」除咗香、辣、脆卜卜，仲有一种特别嘅风味：就系「家嘅味道」。佢解释，师傅制作辣椒油嘅过程，好似妈妈喺屋企炒菜，先用鸡油、姜葱爆锅头，再加大红尖椒、红指天椒同花椒熬制。美心积极推动源头减废，巧妙将剩余面包发酵和烘烤后制成香脆面包粒，配上自家熬制嘅鸡油辣椒油，为食客带来独特嘅味蕾冲击。

　　「乳猪造型蛋糕」唔止外形似乳猪，外层用朱古力模仿乳猪皮嘅爽脆口感；蛋糕内层结合朱古力蛋糕、黑加仑子啫喱及朱古力慕斯，食落浓郁香滑，层次分明。另一款「捞起杂果蛋糕」灵感来自新年传统「捞起」习俗，附上印有祝福语嘅捞起底卡，仪式感十足。而新款「金沙奶黄年糕」就将美心皇牌月饼嘅独门配方注入传统年糕，奶黄幼滑、咸蛋黄带颗粒感，搭配上软糯烟韧嘅年糕，甜中带微咸，口感同风味都更加有层次。

KellyChu - 7 - Eleven限定大折日 购物满额享8折优惠 | Executive日记
　　踏入新一年当然要有个好开始！7-Eleven为答谢顾客支持，震撼推出2026年首个限定大折日，只要今天早上7时起到任何一间7-Eleven购物满$100，或到港铁站店舖购物满$50，即享8折大优惠！同时，亦再次加入「猫头鹰时段」 ，令优惠延长至明天早上6时59分。一连串惊喜优惠大放送，让大家扫尽心水好货，迎接新一年。 　　7-Eleven今次新年8折优惠可与多款今期着数优惠同时使用。今期
6小時前
Executive日记
「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼」将于本月16日举行。
KellyChu - 汇聚专业评审新设5大崭新奖项 「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」隆重举行 | Executive日记
星岛新闻集团跨媒体平台「ArtCan」再度举办「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼」，以推动香港艺术文化发展，并展示香港丰富的创意和文化底蕴。颁奖礼将于本月16日（星期五）假香港演艺学院赛马会演艺剧院举行。文化体育及旅游局局长罗淑佩将会担任主礼嘉宾，而香港故宫文化博物馆馆长吴志华博士将会发表专题演讲。 　　今年除了继续设有「ArtCan艺术文化大奖」（10名）表彰过去一年在香港艺术文化领域中表
6小時前
Executive日记