KellyChu - 美心「乳猪造型」黑森林蛋糕贺岁 | Executive日记

农历新年将至，美心集团推出多款创新贺年产品，包括「乳猪造型」黑森林蛋糕、奶香软糯嘅「金沙奶黄年糕」、咸香鲜味嘅「发菜蚝豉萝卜糕」以及「夏威夷杂锦海鲜盆菜」等，大人小朋友都总有一款啱心水。其中最值得推介嘅，系美心食品厂研发团队利用剩余面包制成嘅「脆脆面包鸡油辣椒油」－－辛香惹味嘅辣椒油中夹杂住酥脆面包粒，用嚟点缀新年烘焙同糕点，风味同口感层次即刻丰富咗唔少！



美心西饼及其附属品牌的业务总监戴雪美表示，「脆脆面包鸡油辣椒油」除咗香、辣、脆卜卜，仲有一种特别嘅风味：就系「家嘅味道」。佢解释，师傅制作辣椒油嘅过程，好似妈妈喺屋企炒菜，先用鸡油、姜葱爆锅头，再加大红尖椒、红指天椒同花椒熬制。美心积极推动源头减废，巧妙将剩余面包发酵和烘烤后制成香脆面包粒，配上自家熬制嘅鸡油辣椒油，为食客带来独特嘅味蕾冲击。



「乳猪造型蛋糕」唔止外形似乳猪，外层用朱古力模仿乳猪皮嘅爽脆口感；蛋糕内层结合朱古力蛋糕、黑加仑子啫喱及朱古力慕斯，食落浓郁香滑，层次分明。另一款「捞起杂果蛋糕」灵感来自新年传统「捞起」习俗，附上印有祝福语嘅捞起底卡，仪式感十足。而新款「金沙奶黄年糕」就将美心皇牌月饼嘅独门配方注入传统年糕，奶黄幼滑、咸蛋黄带颗粒感，搭配上软糯烟韧嘅年糕，甜中带微咸，口感同风味都更加有层次。



KellyChu