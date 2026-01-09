冯应谦 - 冬日变色面膜推介 | 花样男教授

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯应谦
6小時前
生活 专栏
　　假期多天，要见人，皮肤要好，最近就试用了不少人气护肤品。未来几个星期会慢慢为大家推荐。冬天去旅行，住有暖气的酒店，虽然舒服，但皮肤真的很容易变干，所以晚上最需要的就是面膜。

　　最近大热的是一款「变色面膜」——Biodance的骨胶原蛋白睡眠面膜，英文叫Facial Deep Mask。这款面膜在2024、2025年拿了不少奖，主打低分子骨胶原，容易被皮肤吸收。敷三、四小时，甚至留过夜都没问题。最神奇的是，原本啫喱状的白色面膜会变成透明，代表骨胶原已经渗入皮肤。撕开面膜后，毛孔明显紧致，保湿感也很足。

　　主打款是红色的Biodance Facial Deep Mask，另外还有三款不同颜色，成分和效果各有不同。绿色含有海藻成分（sea kelp），控油力强，又能快速为肌肤表层补水，很适合黑头较多的皮肤，我自己也觉得很合用。黄色这款含有Galactomyces（酵母菌）和Niacinamide，主打提亮和改善肤色不均。蓝色则含有glacier water、hyaluronic acid、ceramides和D-panthenol，可以纾缓泛红并提供长效保湿。

　　最后，和用其他面膜一样，记得用前要彻底清洁皮肤，轻轻拍上爽肤水再敷面膜。深夜撕下面膜后，也别忘了涂面霜才睡觉啊！

