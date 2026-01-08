林静 - 电影《国宝》 | 红棉树下

电影《国宝》自上映以来，票房突破173亿日圆，它似乎找到了一种难得的平衡，既能动人心魄地讲述故事，又能举重若轻地承载起「歌舞伎」这项深邃的传统艺术，让它在银幕上焕发出普世的光彩。在我看来，这是推广一国文化的绝佳方法，不必说教，只需以好故事呈现。



电影改编自作家吉田修一的小说。他耗时多年，以「黑衣」（幕后工作人员）身份深入歌舞伎界，从化妆间到舞台侧幕，近距离观察，才写就了这个充满真实感的故事，绝非浮光掠影。



两名主角是挚友，更是劲敌。一个出身自黑道世家，凭借惊人天赋踏入歌舞伎的世界。另一个是歌舞伎名门的继承人，背负着血脉与传承，而歌舞伎是他们人生的舞台与战场。电影巧妙地将《二人道成寺》、《曾根崎心中》、《鹭娘》等经典剧目，编织进角色的人生转折中。观众不必事先了解剧情，也能从角色的表演与命运里，直观感受到这些剧目所承载的爱憎、执念与孤绝。



这正是《国宝》的高明之处。它不试图灌输知识，而是邀请观众沉浸式地体验一种文化的精神，对美的极致追求、对艺道的奉献，以及那份华彩背后的残酷与孤独。为了这份真实，两名演员吉泽亮与横滨流星接受了长达一年半的严格训练，从身段到神韵，力求贴近「女形」的境界。



林静