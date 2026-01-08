KellyChu - 传人：坚持不偷工减料 望太公原谅祖业失传 西环148年老字号「陈联馨香庄」下月「拉闸」 | Executive日记

位于西环石塘咀嘅老字号「陈联馨香庄」宣布，会喺下月5日光荣结业，如果清完货，就提早「拉闸」。呢间1877年就创立嘅香舖，最终不敌时代变迁同市场转型，为148年历史画上句号。「陈联馨香庄」第3代传人陈伯伯已年届80，讲起即将结业嘅家传香庄，充满惋惜：「就因为唔能够偷工减料，所以赚唔到钱」、「太公创咗业出嚟咁耐，我哋守业守咗咁耐，由我将佢结束咗，梗系可惜啦，希望太公原谅我啦」。



叹难敌市场萎缩



陈伯伯同Kelly讲，家族生意一直恪守「童叟无欺」嘅宗旨，唔偷工减料，「就因为唔能够偷工减料，所以赚唔到钱」。他无奈解释，若将售价提高，认识传统好香嘅旧顾客已越来越少，而不认识嘅新客，就会觉得太贵，「个时势唔容许我哋生存落去」，因为现代人生活繁忙，「两餐都唔掂，地方又细咗」，减少点香习惯，导致市场萎缩。而自己亦年事已高，系时候退休。



陈伯伯形容，呢间香舖对自己意义重大，「太公养大我哋，我哋养大仔女」。至于结业之后嘅生活，佢就睇得通透，会先休息一段时间，之后享受生活，去游水或打麻将，「做咗60几年都要唞下啦」。小妹都祝陈伯伯光荣退休，安享晚年！



KellyChu