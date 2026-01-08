Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 传人：坚持不偷工减料 望太公原谅祖业失传 西环148年老字号「陈联馨香庄」下月「拉闸」 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

位于西环石塘咀嘅老字号「陈联馨香庄」宣布，会喺下月5日光荣结业，如果清完货，就提早「拉闸」。呢间1877年就创立嘅香舖，最终不敌时代变迁同市场转型，为148年历史画上句号。「陈联馨香庄」第3代传人陈伯伯已年届80，讲起即将结业嘅家传香庄，充满惋惜：「就因为唔能够偷工减料，所以赚唔到钱」、「太公创咗业出嚟咁耐，我哋守业守咗咁耐，由我将佢结束咗，梗系可惜啦，希望太公原谅我啦」。

叹难敌市场萎缩

　　陈伯伯同Kelly讲，家族生意一直恪守「童叟无欺」嘅宗旨，唔偷工减料，「就因为唔能够偷工减料，所以赚唔到钱」。他无奈解释，若将售价提高，认识传统好香嘅旧顾客已越来越少，而不认识嘅新客，就会觉得太贵，「个时势唔容许我哋生存落去」，因为现代人生活繁忙，「两餐都唔掂，地方又细咗」，减少点香习惯，导致市场萎缩。而自己亦年事已高，系时候退休。

　　陈伯伯形容，呢间香舖对自己意义重大，「太公养大我哋，我哋养大仔女」。至于结业之后嘅生活，佢就睇得通透，会先休息一段时间，之后享受生活，去游水或打麻将，「做咗60几年都要唞下啦」。小妹都祝陈伯伯光荣退休，安享晚年！

KellyChu

最Hit
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
13小時前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
11小時前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
11小時前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
10小時前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
9小時前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
18小時前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
13小時前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
2026-01-06 22:00 HKT
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
12小時前
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
饮食
12小時前
更多文章
港队早前喺全运会赢冠军。
KellyChu - 港男榄全力备战撼汤加 下周六远征杜拜挑战赛 | Executive日记
　　下个礼拜六（1月17日），香港男子七人榄球队就会杀去杜拜出战挑战赛喇！佢哋今次会分别对撼汤加、萨摩亚同埋哥伦比亚呢几队劲旅。主教练高勋话，对球队信心十足，队员圣诞前已经做咗高强度训练，目前集中备战对汤加嘅首仗，会加强防守，希望喺比赛中掌握主动权。&nbsp; 　　高勋又话，汤加球员速度快、身材高大，不过港队都有唔少速度快、步法好嘅边路同中路球员。见到佢哋临近比赛，仲密密加操，Kelly预
3小時前
Executive日记
「金骏报喜迎新春」位于昂坪市集圆形广场。
KellyChu - 麦玲玲大年初五派开运挂饰 昂坪360「金骏报喜」迎新春 | Executive日记
小妹最爱农历新年，到处喜气洋洋，好开心。昂坪360一马当先，将于本月24日起为大家送上新春祝福，带嚟大型「金骏报喜迎新春」装置，5匹骏马以可爱新春造型出现，象征「五福临门」；著名堪舆学家麦玲玲师傅亦将于年初五吉时亲临昂坪，派发开运小挂饰及朱古力金币，祝愿大家过一个好年！ 　　大型新春装置「金骏报喜迎新春」位于昂坪市集圆形广场，装置上嘅5匹骏马分别穿上贺年唐装、戴上粉红色花朵、染成红色鬃毛，以
2026-01-07 02:00 HKT
Executive日记