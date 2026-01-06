Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 迷人的Espresso Tonic | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
9小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　曾经深信，一杯完美的咖啡，灵魂在于那扑鼻的香气、醇厚的浓，以及悠长的回甘。直到某个闷热的午后，我与Espresso Tonic相遇，才惊觉自己甘心「移情别恋」。它不像传统Espresso那样以汹涌香气先声夺人，却以一场清凉的味觉革命，令人倾心。

　　这杯饮品的出身，带着北欧的简约与巧思。据说它源起于2007年挪威奥斯陆的某间咖啡馆，遂成为风靡全球的夏日特调。它的构成本身就是一场冒险：将浓缩咖啡的深沉，倾入通宁水那带着奎宁微苦与柑橘清甜的气泡之中。咖啡油脂如虎斑般缓缓沉降，与透明气泡交织出流动的艺术品，视觉先尝了一口清凉。

　　而真正的叛逃，发生在唇齿之间。当浓郁的咖啡撞上冰爽的气泡，一种明亮的、愉悦的微酸被瞬间激活，宛如味蕾上的一次小革命。这并非单纯的酸，而是咖啡自身果酸、通宁水草本风味与附赠橙片交融成的复杂乐章。我最爱那「泡泡在口腔爆破的快感」，每一次细微的炸裂，都将那萦绕的微酸与清凉推向高潮，驱散困倦，令人精神抖擞。诚然，热Espresso的馥郁香气在此处是退让了，但换来的，却是整个上午或下午的明朗与畅快。

　　在香港，这份北欧风情也有了在地的知己，每一杯精心调制的Espresso Tonic，都是咖啡师对这份平衡理解的体现，咖啡的世界亦从未停止进化。

林静

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
18小時前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
18小時前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
16小時前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
14小時前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
16小時前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
15小時前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
13小時前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
2小時前
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
影视圈
17小時前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
23小時前
更多文章
林静 - 米饭做甜品 | 红棉树下
　　说起米饭甜品，香港人最熟悉的，当数泰国的芒果糯米饭－－软糯的米粒裹着浓稠椰浆，配上酸甜的黄金芒果，令人难以抗拒。原来米饭的甜味演绎，在世界各地都有不同版本。今年圣诞节丹麦朋友便为我们炮制传统甜点圣诞米布丁（risalamande），一碗下肚，满室都是温馨的节日气息。 　　这道传统甜品源自19世纪的丹麦，最初是圣诞大餐的压轴戏。它的诞生颇有智慧：将剩余的米饭、牛奶与糖，慢煮成浓稠的粥状，冷
2026-01-03 02:00 HKT
红棉树下