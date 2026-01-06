曾安业 - 香港故宫埃及展盲盒延续观展体验 | 安业兴邦

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安业
9小時前
专栏
香港故宫文化博物馆现正举办的「古埃及文明大展——埃及博物馆珍藏」，自开幕至12月中已录得超过76000人次参观，平均每日约3100人次，成为馆方历来参观人数最多的展览之一。然而，最吸引笔者目光的，除了亮眼的入场数字，还包括馆方首次同步推出的140款文创产品，当中以盲盒系列及法老猫布偶最受欢迎，一度掀起抢购潮。这不仅反映观众的消费热情，更显示馆方善于捕捉潮流触觉，成功把博物馆体验由单向的「观看」，延伸至可被带走、回味与分享的新型文化体验。

　　香港故宫的文创产品并非单纯将文物商品化，而是透过设计深化教育与文化意义。以产品中运用的「古埃及文字」为例，不同年代的文字系统各有差异，设计团队需先判断采用哪一时期的文字，再配合形象设定、色彩运用与整体设计语言，整个过程耗时甚钜。这反映相关设计并非只作美学考量，而是建基于清晰的文化脉络与历史叙事，让商品本身成为理解文明的延伸入口。

　　对消费者而言，盲盒形式并不陌生。香港故宫出售的盲盒，其作用在于把展览中「一次性观看」的经验，转化为展馆以外可被延续的「伸延体验」。由拆盒的期待感，到随后的收藏、交换与分享，展览得以在社交层面持续发酵，延长文化讨论的生命周期。此外，香港故宫的盲盒策略，并非以「限量版」或「隐藏款」作为噱头。即使部分产品曾短暂售罄，馆方仍会陆续补货。因此，收藏价值来自设计本身与文化意义，而非赌博式的抽取机制。这种做法亦使受众不只局限于年轻消费者，同时吸引文化消费者与设计爱好者。

　　反观现时不少品牌，以盲盒形式吸引人流与话题，纯粹「跟风」而缺乏文化内容。这类产品虽然可以制造短暂话题，但由于欠缺故事性与参与感，难以建立长期认同，最终沦为昙花一现的潮流产物。部分商家更刻意制造「罕有款」，放大开箱所带来的心理刺激，引发炒卖与投机行为，对青少年的消费价值观构成影响，值得社会关注。

　　香港故宫文创产品的成功，提供了一个清晰启示：当博物馆思考文创设计时，商品应成为文化叙事的延伸，而非取代内容本身。透过设计加深观众对展览的记忆，延长体验的后续影响，才是文创真正的价值所在。盲盒或文创产业始终只是工具，真正被延续的，是观众对展品、对文明、对文化的好奇心。

