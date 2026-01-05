KellyChu - 「雅俗共赏」中国舞导赏讲座1月登场 资深编舞鄢小强主讲 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
9小時前
　　今个1月康文署将会为大家带嚟「雅俗共赏」中国舞导赏讲座系列，由资深编舞、香港演艺学院中国舞讲师鄢小强主讲，生动嘅讲解配合现场舞蹈示范和音乐伴奏，带大家认识丰富多样嘅中国舞。六场讲座将会从不同嘅面向和角度介绍中国舞嘅起源、特色、欣赏重点。

　　其中第2至第5节会由本地年轻舞者林秀婷及甄崇希现场示范，观众可近距离欣赏古典舞、民间舞、少数民族舞嘅代表舞种，舞者亦会示范剑、扇同埋水袖等别具特色嘅道具同服装，仲会由资深音乐人桂仲川现场钢琴伴奏。最后一节讲座邀请到本地舞蹈界重量级嘉宾畅谈中国舞在香港嘅发展情况。对中国舞有兴趣嘅你唔好错过喇！

节目及购票详情

「雅俗共赏」中国舞导赏讲座系列

日期及时间：1月12、15、19、22、26及29日，
      逢星期一、四，7︰30PM

场地：香港太空馆演讲厅

普通话主讲

票价：每讲$100（4场或以上正价门票9折）

查询：2268 7323

更多讲座详情，请扫描二维码了解。

KellyChu

