Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 米饭做甜品 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　说起米饭甜品，香港人最熟悉的，当数泰国的芒果糯米饭－－软糯的米粒裹着浓稠椰浆，配上酸甜的黄金芒果，令人难以抗拒。原来米饭的甜味演绎，在世界各地都有不同版本。今年圣诞节丹麦朋友便为我们炮制传统甜点圣诞米布丁（risalamande），一碗下肚，满室都是温馨的节日气息。

　　这道传统甜品源自19世纪的丹麦，最初是圣诞大餐的压轴戏。它的诞生颇有智慧：将剩余的米饭、牛奶与糖，慢煮成浓稠的粥状，冷却后拌入打发的鲜奶油和细碎的杏仁，最后淋上樱桃酱或热莓果酱。有趣的是，丹麦人家会在布丁里藏一颗完整的杏仁－－谁吃到它，便会得到一份小礼物，并被认为是来年最幸运的人。这个可爱的传统，让节日的团聚多了几分游戏般的期待。

　　做法也简单：先用意大利米、牛奶与香草以文火炖煮约一小时，直至米粒软化、汤汁浓稠；待完全冷却后，轻柔地拌入打发的鲜奶油，撒上切碎烤香的杏仁碎。最后，别忘了悄悄藏进那颗带来欢笑的完整杏仁。

　　品尝时，舀一勺绵密的米布丁，浇上深红色的樱桃酱。入口先是奶油的柔滑与香草的芬芳，接着是米粒的微韧带来实在的口感，最后以酸甜的果酱平衡甜腻。冷热交融、软滑中带有嚼劲，层次丰富。

林静

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
15小時前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
12小時前
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
00:57
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
影视圈
8小時前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
13小時前
六旬投资公司老板失踪 最后现身薄扶林水塘 救援人员通宵搜索
突发
5小時前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
20小時前
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
饮食
17小時前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
15小時前
东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
8小時前
丽瑶邨单位起火酿4伤包括疑心脏病发 逾百住客疏散 内地手机充电短路肇祸　
突发
6小時前
更多文章
林静 - 白铁蕴含的温度 | 红棉树下
　　深水埗DX设计馆素来致力推介本地创作，近日迎来「香港白铁．搂打」展览，由余兆枬（Naam Yu）策展，他毕业于理工大学设计学院，2024年创立品牌「搂打白铁」（Louud），更早于2020年透过赛马会「传．创」非遗计划，师承工艺大师俞国强，一心复兴这门渐被遗忘的白铁手艺。 　　Louud不止传承技艺，更提倡一种融入日常的美学态度。透过创新产品与互动工作坊，将冰冷刚硬的白铁，重新锻入现代生
2025-12-30 02:00 HKT
红棉树下