林静 - 米饭做甜品 | 红棉树下

说起米饭甜品，香港人最熟悉的，当数泰国的芒果糯米饭－－软糯的米粒裹着浓稠椰浆，配上酸甜的黄金芒果，令人难以抗拒。原来米饭的甜味演绎，在世界各地都有不同版本。今年圣诞节丹麦朋友便为我们炮制传统甜点圣诞米布丁（risalamande），一碗下肚，满室都是温馨的节日气息。



这道传统甜品源自19世纪的丹麦，最初是圣诞大餐的压轴戏。它的诞生颇有智慧：将剩余的米饭、牛奶与糖，慢煮成浓稠的粥状，冷却后拌入打发的鲜奶油和细碎的杏仁，最后淋上樱桃酱或热莓果酱。有趣的是，丹麦人家会在布丁里藏一颗完整的杏仁－－谁吃到它，便会得到一份小礼物，并被认为是来年最幸运的人。这个可爱的传统，让节日的团聚多了几分游戏般的期待。



做法也简单：先用意大利米、牛奶与香草以文火炖煮约一小时，直至米粒软化、汤汁浓稠；待完全冷却后，轻柔地拌入打发的鲜奶油，撒上切碎烤香的杏仁碎。最后，别忘了悄悄藏进那颗带来欢笑的完整杏仁。



品尝时，舀一勺绵密的米布丁，浇上深红色的樱桃酱。入口先是奶油的柔滑与香草的芬芳，接着是米粒的微韧带来实在的口感，最后以酸甜的果酱平衡甜腻。冷热交融、软滑中带有嚼劲，层次丰富。



林静