冯程淑仪 - 佛山寻猫记 | WestK 留声机

冯程淑仪
22分鐘前
专栏
　　和煦的阳光洒落在岭南青砖建筑，也照拂7只可爱的「埃及猫」装置。这群以香港故宫文化博物馆「古埃及文明大展－－埃及博物馆珍藏」展品为灵感创作的猫咪，现正栖身于佛山岭南新天地的巷角廊前，吸引不少市民和游客驻足寻猫、拍照打卡。

　　12月中旬我和香港故宫文化博物馆馆长吴志华到佛山岭南新天地出席媒体活动，宣传古埃及文明大展。今次与岭南新天地合作推出的「法老与埃及猫的岭南之旅」，是香港故宫文化博物馆以至西九文化区首次于大湾区内地城市举办路演宣传活动，除了带来融合古埃及元素的装置和多媒体体验，我们亦推出一系列工作坊，例如圣书体书写临摹、金字塔与法老帽子手工制作等，让大小朋友有机会接触穿越数千年的古埃及文明。

　　有内地记者问我，为何选择佛山作为路演的首站？我首先提到，佛山的文化底蕴极其深厚，与香港亦甚有渊源，港人熟悉的武术大师黄飞鸿、叶问以及国际武打巨星李小龙均祖籍佛山。此外，我在2020年初疫情前首次踏足岭南新天地，已被其兼具传统韵味和潮流活力的氛围吸引。因此，当团队提出在佛山岭南新天地举行路演，我十分支持，相信法老和埃及猫可与岭南文化擦出不一样的火花。

　　这次走出香港的尝试，旨在吸引更多大湾区内地观众到访西九文化区。我常说，西九文化区不仅是服务香港的文化区，作为一个东西文化荟萃的国际文化枢纽，西九是以服务整个大湾区为己任。我相信，在港人北上消费的同时，香港亦能提供独特的文化体验吸引内地市民。事实上，我们的市场调查结果显示，重复到访西九的内地访客持续增加，因此，我们到内地宣传，不但推介个别展览，更希望西九文化区成为大湾区市民一个经常到访的热点，感受香港多元文化的魅力。在短短数星期，已有200多位佛山市民加入成为「香港故宫之友」，足证香港文化体验的吸引力。

　　为了拓展内地的观众群，我们致力改善他们的购票体验。西九正与技术伙伴合作开发一套全新的票务系统，预计可于今年下半年开通。「西九文化票务」微信小程序已于11月底率先开通，内地观众购买博物馆门票或会籍都较以往便捷。我们长远的目标是开放「西九文化票务」平台，让香港文娱艺术界可在平台售卖门票或服务，为访港旅客提供一站式的购票和消闲体验。

　　香港故宫文化博物馆刚公布了2026年九大全新展览内容，包括四个与故宫博物院合办的全新专题展览、三个分别与纽约大都会艺术博物馆、吉美国立亚洲艺术博物馆，以及特列季亚科夫美术馆合办的特别展览，精彩可期。今次在佛山的宣传活动为我们在内地城市推广西九这个艺文地标提供了宝贵经验。日后，我们会在大湾区其他内地城市以不同形式推广西九和接触观众。

「西九圣诞森林」摆放超过60棵圣诞树，包括一棵12米高的巨型圣诞树，柔和灯饰与维港夜景互相辉映。
冯程淑仪 - 西九圣诞小镇 传递暖意与祝福 | WestK 留声机
　　今年的圣诞节，跟往年有点不一样。大埔宏福苑无情的大火，令所有人都感到心痛难过，社会上弥漫着一片哀伤。大火发生后，我和西九团队曾一度犹豫，是否应该按照原定计划在本月初推出由西九管理局全新打造的「西九圣诞小镇」。经过沉淀和思考后，我们决定将活动开幕推迟，并调校活动的主调，由庆祝佳节改为为市民送上温暖、关怀和祝福，期望在这伤痛时期，让市民可以在一个充满暖意和温馨的环境，从音乐和艺术中找到慰藉和疗愈。
2025-12-18 02:00 HKT
WestK 留声机