李纯恩 - 等着回家了 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
22分鐘前
生活 专栏
　　在邮轮上碰到不少读者，他们都看了我临出发前写的那篇《上邮轮之前》，说知道我也乘这趟船，笑问我感受如何，还忐忑否？

　　我邮轮坐得不多，如此巨大的邮轮还是第一次坐。此船高十五层，往岸上一靠，码头上就像起了一座巨大的公共屋邨。如果满员的话，船上有五千乘客，这次据说没有满座，「只有」四千七百六十六人。

　　除了半夜，船上几乎随时都在供应食物，早餐说是吃到十点，但十点四十分还有人没离座，十一点钟午餐就开始了。所有餐厅轮流转着供应食物，要应付几千张嘴，餐饮部繁忙的程度可想而知。我问一个餐饮部的职员船上有多少同事，他说各餐厅的服务员有四百九十多人，厨房有二百多人，酒吧有一百多人。加起来差不多八百人。这还只是餐饮部门，反正所有船员加起来，人数比乘客还要多得多。

　　大轮船像一座在海上行走的城堡，人数比一个普通的小镇还多，吃饭的时间或者有热门活动的地方都见人头涌涌，下船如果想坐个出租车，一条长龙排得天长地久。等到每天黄昏大家一起回船，过关登船的队伍也分外壮观。在海上航行的日子，所有可以面对海景的座椅和躺椅上都坐着和躺着吃了一顿又一顿再一顿的人，十之七八面对着大海横七竖八睡着。这种不顾仪态的睡法之香甜，只有闲极无聊饭气攻心的人才明白个中缘由。他们在家里未必睡得这么香。

　　所幸船上餐饮尚好，餐厅多，自助餐选择也多，这次在船上九天我吃了十一个汉堡包。相比之下，有一年农历新年坐邮轮游星马泰，那才是噩梦。那些在船上遇到的读者听我这么说，倒是替我松了口气，于是又笑着问，下次还来吗？我看着他们，嘿嘿一笑。

李纯恩 - 一天一城 | 好好过日子
　　邮轮离开长崎，一夜无话，第二天早上到了熊本。 　　蜻蜓点水的旅游节目是先坐车去熊本城堡，然后吃午饭。由于码头离市区要一个多小时的车程，吃完午饭也就要往回走了。天清气朗，阳光普照，熊本城周围的树虽然都秃了，但在冬阳的照耀下，倒有一股苍劲之势。城堡在前些年的地震中被震塌了一部分，眼前是修复之后的模样。日本各地的城堡都曾毁于兵火地震，毁完再修，几乎没有原装货。 　　日本闹熊患，但九州倒是
2025-12-31 02:00 HKT
好好过日子