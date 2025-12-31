Cally - 连卡佛推出首个「虚拟个人形象顾问」服务 藉人工智能提升造型服务体验 | 商界讲呢啲

平时大家去买衫都会左拣右拣，试清试楚先买，但系随住人工智能嘅发展，以后买衫就变得更加方便！连卡佛近日同人工智能设计研究所（AiDLab）展开合作计划，推动未来嘅零售模式进行大革新。



AiDLab系由香港理工大学与英国皇家艺术学院共同创立，喺特区政府大力支持创新科技嘅发展前提下，亦得到InnoHK创新香港研发平台嘅资助。今次合作模式会透过AiDLab自主研发的「造型建议与零售助理」（SARA）系统结合连卡佛个人形象顾问团队嘅专业知识及独到洞察力，根据你嘅个人喜好、店内商品及时尚趋势提供度身订造嘅混搭建议，喺你嘅专属虚拟化身上面即时呈现完整嘅造型。悭番唔少时间之余，你仲可以即时喺社交平台分享造型，对提升品牌互动性及推广效益好有帮助㗎！



另外，未来亦会推出「LC×AiDLab 社群共建计划」，透过一系列讲座、工作坊及交流活动，连结时尚、设计与科技界别的创意人才，希望可以更深入咁了解顾客嘅偏好及需求，从而针对性咁推出相关产品系列，最终促进销售。



对于呢个新尝试，The Lane Crawford Joyce Group主席兼行政总裁Jennifer Woo就好乐观咁讲：「今次合作将有助我哋创新顾客体验，同突破实体店嘅界限，将呢项服务扩展到唔同嘅顾客群，提升我哋团队嘅专业优势之余，亦确保可以维持品牌独特真挚嘅风格与视野。」