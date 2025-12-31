Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally - 连卡佛推出首个「虚拟个人形象顾问」服务 藉人工智能提升造型服务体验 | 商界讲呢啲

商界讲呢啲
商界讲呢啲
Cally
7小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

平时大家去买衫都会左拣右拣，试清试楚先买，但系随住人工智能嘅发展，以后买衫就变得更加方便！连卡佛近日同人工智能设计研究所（AiDLab）展开合作计划，推动未来嘅零售模式进行大革新。

AiDLab系由香港理工大学与英国皇家艺术学院共同创立，喺特区政府大力支持创新科技嘅发展前提下，亦得到InnoHK创新香港研发平台嘅资助。今次合作模式会透过AiDLab自主研发的「造型建议与零售助理」（SARA）系统结合连卡佛个人形象顾问团队嘅专业知识及独到洞察力，根据你嘅个人喜好、店内商品及时尚趋势提供度身订造嘅混搭建议，喺你嘅专属虚拟化身上面即时呈现完整嘅造型。悭番唔少时间之余，你仲可以即时喺社交平台分享造型，对提升品牌互动性及推广效益好有帮助㗎！

另外，未来亦会推出「LC×AiDLab 社群共建计划」，透过一系列讲座、工作坊及交流活动，连结时尚、设计与科技界别的创意人才，希望可以更深入咁了解顾客嘅偏好及需求，从而针对性咁推出相关产品系列，最终促进销售。

对于呢个新尝试，The Lane Crawford Joyce Group主席兼行政总裁Jennifer Woo就好乐观咁讲：「今次合作将有助我哋创新顾客体验，同突破实体店嘅界限，将呢项服务扩展到唔同嘅顾客群，提升我哋团队嘅专业优势之余，亦确保可以维持品牌独特真挚嘅风格与视野。」

最Hit
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
10小時前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
14小時前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
17小時前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
10小時前
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
9小時前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
11小時前
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
影视圈
11小時前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
17小時前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
15小時前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
22小時前
更多文章
Cally - 屯门爱定商场H.A.N.D.S 空中圣诞糖果嘉年华 | 商界讲呢啲
民坊旗下屯门爱定商场H.A.N.D.S呈献新界西最大型户外圣诞盛典—「CANDYLAND」空中圣诞糖果嘉年华，更于平安夜及圣诞节加推限定节目，人气好声音艺人周志康将亲临现场与街坊近距离互动献唱、童星舞团萌爆登场、Gen Z Busker 以新世代声音演绎街头魅力，圣诞老人亦会惊喜现身大派糖果，与大家共度温馨欢乐的圣诞佳节！ 屯门时代广场呈献 《圣诞滋味赏》 而屯门时代广场特别呈献「冬日
2025-12-23 02:00 HKT
商界讲呢啲