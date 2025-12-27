叶澍堃 - 中环「宁波同乡会」 宁波菜好食抵食 | 叶Sir食经

最近在宁波同乡会食了顿庆祝结婚49周年的晚饭，餐厅位于中环德己立街2号业丰大厦4楼，是在中环性价比甚高的美食会所，永久会员入会费现时是10000元，不用交年费月费，又有免收加一优惠，比很多中环会所便宜得多！



我们在大房用餐，12人坐得舒服，晚饭菜式由忻经理发办，首先食6款冷盘，分别是素鹅、盐水鸭、肴肉、炸臭豆腐、凤尾鱼和莴笋海蜇头，素鹅是我的最爱，不会日鹅夜鹅，耳根清静，口感甚佳。凤尾鱼香脆无比，佐酒一流，炸臭豆腐最受欢迎，大大块香脆惹味，蘸甜辣酱食甚佳。



热炒几款，分别是甜豆虾仁、酒酿蒸河鳗、火朣鸡炖大排翅、扬州狮子头、葱烧大海参、油淋鸡和上汤苋菜，甜豆虾仁最近在上海和杭州旅游时每餐必点，皆因太座最爱甜豆，加上清甜的河虾，百食不厌。酒酿蒸河鳗做得出色，大大条的河鳗肉质肥美，有酒酿香气，是星级美食，但由于细骨甚多，食时切忌挂住讲烂gag，否则分分钟会鲠骨！



火朣鸡炖大排翅是会所招牌菜，火朣咸香迷人，排翅香滑软糯，鸡汤鲜甜，难怪经常食好嘢的阿历士也食过不停。另一道汤菜是扬州狮子头，这是我们一家的至爱，所以虽然忻经理认为食两个汤菜会食得满肚是水，我们仍然坚持要食狮子头。松化香滑的狮子头肥瘦合度，口感一流，配法国红酒甚佳；葱烧大海参是健康美食，高蛋白质低胆固醇，男士食滋补有益，难怪是很多富豪每天必食补品。油淋鸡脆皮香口，也是佐酒佳品，点心有家常饼、锅贴和小笼包，家常饼煎得金黄香口，人人赞好，是上海人早餐爱食之物，甜品是南瓜糯米八宝饭，这是招牌甜品，材料甚多，包括糯米、豆沙、红枣、莲子、桂圆和瓜仁等，色泽红艳，软糯香甜，人人食得甜在心头，49年婚姻记得的也只有甜味！



叶澍堃

素鹅

肴肉

凤尾鱼

火瞳鸡炖翅

甜豆虾仁

酒糟蒸河鳗

扬州狮子头

葱烧大乌参

油淋鸡

家常饼

南瓜八宝饭甜美迷人