KellyChu - 沉浸式再现经典场景 今起开放预约 「油蔴地警署光影之旅」 1•2起重温港产警匪片情怀 | Executive日记

属二级历史建筑嘅旧油麻地警署，系香港多部电影经典拍摄场景，近年成为内地游客访港必到打卡之地。今天开始，大家将可透过网上订购门票预约参观「油蔴地警署光影之旅」，在这座历史建筑重温昔日警匪片经典剧情，感受独有嘅港式情怀。



政府去年成立「发展旅游热点工作组」，旧油麻地警署就是其中一个被纳入发展嘅旅游热点。为此，文创产业发展处特别邀请咗香港电影专业人士，重新打造旧油麻地警署部分场景，并对外开放警署内嘅面貌，邀请访客一起踏上经典警匪片光影之旅。



走入旧油麻地警署，访客将首先踏进以旧式戏院为设计嘅警匪片世界入口，继而在「时光隧道」透过沉浸式视觉及声效，看见历代经典巨制嘅动作场面及人物，感受剧中速度与张力。



充满电影感嘅「杂差房」则以七、八十年警署设计构思，设有办公室、监控室、枪房、证物房及认人室等；内有不少警匪片踪迹及线索供大家探索。在首度开放嘅「羁留室」，访客更可选择以警察、囚犯制服或电影海报为背景，拍照留念。



展览门票今日上午10时起开售，接受下月2日至31日嘅门票订购，每次最多订4张，不设现场售票。正价门票为30元，学生、长者、综合社会保障援助计划受助人及伤残人士特惠门票为10元，6岁或以下儿童免费入场。而每节参观时间为25分钟，人数上限20人。展览开幕首两星期（下月2日至11日）会连续开放，并延长开放时间。



KellyChu

「油蔴地警署光影之旅」重现警匪片经典场景。