李飞帆 - 橙树化痰素化痰止咳 助你提升抵抗力 | 企业热话

天气转凉，伤风感冒征状在社区开始活跃。无论任何年龄均不可掉以轻心。



逾55年意大利原厂配方的橙树化痰素Fluimucil于瑞士制造，内含乙酰半胱氨酸的天然氨基酸，具抗氧化功效，修补受损的细胞壁，大大减低微菌侵害的机会，更可减低吸烟或污浊空气引致的肺部损害。有助强化身体免疫力，减轻病菌对人体的威胁。



病后康复期间仍有痰未清及持续咳嗽？橙树化痰素亦可化痰及纾缓咳嗽，以及不适征状，缩短患病时间，加速痊愈1，增强气管及肺部健康，看门口必备！



销售点：于万宁、屈臣氏、百佳、一田YATA（指定分店）、APITA、AEON STYLE（指定分店）、松本清、HKTVmall及港澳各大药房药行有售。



查询：2511 1168



Facebook：Orange Tree Club HK

1. S. De Flora, C, Grassi, L. Carati. Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetylcysteine treatment. Eur Respir J 1997; 10:1535-1541



