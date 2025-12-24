陈晋柔 - 招募肺尘病患者计划 呼吸之痛 中医解忧 | 中大说中医

根据劳工处统计，本港建造业、石矿业等行业中，至今每年仍然有几十至上百人患上肺尘病，现时累计病人近5,000人。对于成千上万的从业者来说，过往工作中吸入的每一粒微尘，都可能成为隐形杀手。此病目前仍然无法根治，而且病情会在未来逐步出现不可逆转的恶化情况，潜在风险不容小觑。文：陈晋柔 图：资料图片



每天呼吸如同战斗



从事打石工作超过20年的唐先生，简单如从地铁站走回家的一段上坡路，对他来说都犹如攀登高山，必须数次停下脚步，张口喘息，胸腔里仿佛压着一块搬不走的大石。这不是普通的气喘，而是肺尘病——一种因长期吸入粉尘，导致肺部组织逐渐纤维化，失去弹性的疾病，让每一次呼吸都成为负担。



许多像唐先生一样的患者，面对肺功能持续下降，饱受咳嗽、气短、气促、呼吸困难，每日与呼吸机作伴，连饮食、洗澡、如厕等日常活动都会喘气，生活质量一落千丈。这不仅是一道医学难题，更是无数家庭难以言说的痛。



从「治症」到「治人」



当肺部因职业环境中的尘埃长期积聚而失去活力，在西医的影像检查下会呈现清晰的纤维化病变。在香港最常见的肺尘病是因长时间吸入含矽尘而导致的矽肺病，以及因吸入石棉纤维所致的石棉沉着病，后者更可能诱发癌症——间皮瘤，对健康构成严重威胁。然而，在中医经典《黄帝内经》的智慧中，这类疾病属于「肺痿」、「肺痹」的范畴，其核心病机在于 「燥邪伤肺，痰瘀互结」。

中医认为，患者长期吸入的生产性粉尘属于 「燥邪」与「浊毒」。它们日积月累，不仅耗损肺脏滋润所需的津液，导致干咳不止，更阻碍人体气血正常运行。这个过程就像一条原本清澈流通的河流，因大量泥沙（浊毒）淤积而变得混浊、流动不畅，最终部分河床甚至板结、硬化。因此，患者不仅因 「肺气虚」 而呼吸无力，更因 「肺络瘀阻」 而出现胸闷、胸痛等症状。



中医的治疗思路并非简单地头痛医头、脚痛医脚，而是运用中药的整体调节力量，一方面「清肺润燥、活血化瘀」以疏通河道（攻邪），另一方面「补益肺肾」以固本培元（扶正），旨在激发身体固有的自我修复潜能，从根本上改善肺的内在环境与功能。



勿轻视咳嗽气促警号



肺尘病早期症状不易察觉，常常被误认为是普通气管敏感或身体劳累。若你属于特定职业族群，并出现以下持续性且逐渐加重的症状，便需高度警惕：



呼吸系统：最典型的表现是长期顽固性的干咳，或咳嗽时带有黏稠痰液。随着病情进展，患者会感到气促、胸闷，初期可能仅在爬楼梯、搬重物时出现，后期连穿衣、走路等轻微活动都会喘不过气来，仿佛空气永远吸不够。



全身性表现：由于身体长期处于缺氧状态，患者常伴有莫名的严重疲劳感、食欲下降、体重减轻、运动能力及表现下降，严重者还会出现指甲末端鼓胀如「杵状指」。



中医防治肺尘之伤



如果你正从事这些行业，并感受到上述的「警讯」，请勿将其视为年纪增长的必然结果，这极有可能是肺部发出的求救信号。及时正视，是阻止病情恶化的第一步。



香港中文大学中医学院林志秀院长和冼彦芳教授研究团队，获肺尘埃沉着病补偿基金委员会资助。研究团队以传统中医药为基础，结合现代科学方法，为肺尘病患者寻求更有效、安全的中医治疗方案，研究正迈向临床试验阶段。



研究团队提出的「清燥救肺汤优化方」在早期动物模型研究中已显示出明显的抗炎、抗氧化及抗肺纤维化功效，且具良好安全性，因此成功获得委员会青睐。



慎察 高风险族群



肺尘病并非偶然，它是典型的「职业病」，以下从业人员属于高风险群体。



‧建造业：地盘工人、隧道掘进工、装修工作者，长期暴露于水泥尘、矽尘中人士。



‧金属加工与制造业：铸造厂工人、喷砂工、金属焊接工人。



‧矿业及石料加工：矿工、玉石打磨工、石材雕刻师。



‧其他：陶瓷、玻璃制造业等需接触大量矿物性粉尘的从业员，或居住于1984年前建造的旧楼宇（可能仍残留石棉建材，如屋顶的波纹水泥瓦片、通花砖、烟囱等）。

【香港中文大学



中医肺尘埃沉着病研究】



招募患者计划



‧20至85岁人士，确诊肺尘埃沉着病，并对中药没有过敏者。



‧研究为期16周。



‧完成研究后补偿4周「清燥救肺汤」颗粒及$1,000车马费。



‧报名请WhatsApp或致电：6730 0852



香港中文大学

香港中西医结合医学研究所

研究助理

陈晋柔



注：亦可扫描QR code登入临床研究登记表格