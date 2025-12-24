Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈晋柔 - 招募肺尘病患者计划 呼吸之痛 中医解忧 | 中大说中医

中大说中医
中大说中医
香港中文大学中医学院
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

根据劳工处统计，本港建造业、石矿业等行业中，至今每年仍然有几十至上百人患上肺尘病，现时累计病人近5,000人。对于成千上万的从业者来说，过往工作中吸入的每一粒微尘，都可能成为隐形杀手。此病目前仍然无法根治，而且病情会在未来逐步出现不可逆转的恶化情况，潜在风险不容小觑。文：陈晋柔　图：资料图片

每天呼吸如同战斗

　　从事打石工作超过20年的唐先生，简单如从地铁站走回家的一段上坡路，对他来说都犹如攀登高山，必须数次停下脚步，张口喘息，胸腔里仿佛压着一块搬不走的大石。这不是普通的气喘，而是肺尘病——一种因长期吸入粉尘，导致肺部组织逐渐纤维化，失去弹性的疾病，让每一次呼吸都成为负担。

　　许多像唐先生一样的患者，面对肺功能持续下降，饱受咳嗽、气短、气促、呼吸困难，每日与呼吸机作伴，连饮食、洗澡、如厕等日常活动都会喘气，生活质量一落千丈。这不仅是一道医学难题，更是无数家庭难以言说的痛。

从「治症」到「治人」

　　当肺部因职业环境中的尘埃长期积聚而失去活力，在西医的影像检查下会呈现清晰的纤维化病变。在香港最常见的肺尘病是因长时间吸入含矽尘而导致的矽肺病，以及因吸入石棉纤维所致的石棉沉着病，后者更可能诱发癌症——间皮瘤，对健康构成严重威胁。然而，在中医经典《黄帝内经》的智慧中，这类疾病属于「肺痿」、「肺痹」的范畴，其核心病机在于 「燥邪伤肺，痰瘀互结」。

　　中医认为，患者长期吸入的生产性粉尘属于 「燥邪」与「浊毒」。它们日积月累，不仅耗损肺脏滋润所需的津液，导致干咳不止，更阻碍人体气血正常运行。这个过程就像一条原本清澈流通的河流，因大量泥沙（浊毒）淤积而变得混浊、流动不畅，最终部分河床甚至板结、硬化。因此，患者不仅因 「肺气虚」 而呼吸无力，更因 「肺络瘀阻」 而出现胸闷、胸痛等症状。

　　中医的治疗思路并非简单地头痛医头、脚痛医脚，而是运用中药的整体调节力量，一方面「清肺润燥、活血化瘀」以疏通河道（攻邪），另一方面「补益肺肾」以固本培元（扶正），旨在激发身体固有的自我修复潜能，从根本上改善肺的内在环境与功能。

勿轻视咳嗽气促警号

　　肺尘病早期症状不易察觉，常常被误认为是普通气管敏感或身体劳累。若你属于特定职业族群，并出现以下持续性且逐渐加重的症状，便需高度警惕：

　　呼吸系统：最典型的表现是长期顽固性的干咳，或咳嗽时带有黏稠痰液。随着病情进展，患者会感到气促、胸闷，初期可能仅在爬楼梯、搬重物时出现，后期连穿衣、走路等轻微活动都会喘不过气来，仿佛空气永远吸不够。

　　全身性表现：由于身体长期处于缺氧状态，患者常伴有莫名的严重疲劳感、食欲下降、体重减轻、运动能力及表现下降，严重者还会出现指甲末端鼓胀如「杵状指」。

中医防治肺尘之伤

　　如果你正从事这些行业，并感受到上述的「警讯」，请勿将其视为年纪增长的必然结果，这极有可能是肺部发出的求救信号。及时正视，是阻止病情恶化的第一步。

　　香港中文大学中医学院林志秀院长和冼彦芳教授研究团队，获肺尘埃沉着病补偿基金委员会资助。研究团队以传统中医药为基础，结合现代科学方法，为肺尘病患者寻求更有效、安全的中医治疗方案，研究正迈向临床试验阶段。

　　研究团队提出的「清燥救肺汤优化方」在早期动物模型研究中已显示出明显的抗炎、抗氧化及抗肺纤维化功效，且具良好安全性，因此成功获得委员会青睐。

慎察 高风险族群

　　肺尘病并非偶然，它是典型的「职业病」，以下从业人员属于高风险群体。

‧建造业：地盘工人、隧道掘进工、装修工作者，长期暴露于水泥尘、矽尘中人士。

‧金属加工与制造业：铸造厂工人、喷砂工、金属焊接工人。

‧矿业及石料加工：矿工、玉石打磨工、石材雕刻师。

‧其他：陶瓷、玻璃制造业等需接触大量矿物性粉尘的从业员，或居住于1984年前建造的旧楼宇（可能仍残留石棉建材，如屋顶的波纹水泥瓦片、通花砖、烟囱等）。
【香港中文大学

中医肺尘埃沉着病研究】

招募患者计划

‧20至85岁人士，确诊肺尘埃沉着病，并对中药没有过敏者。

‧研究为期16周。

‧完成研究后补偿4周「清燥救肺汤」颗粒及$1,000车马费。

‧报名请WhatsApp或致电：6730 0852

香港中文大学
香港中西医结合医学研究所
研究助理
陈晋柔
 

注：亦可扫描QR code登入临床研究登记表格
注：亦可扫描QR code登入临床研究登记表格

 

 

 

陈晋柔
陈晋柔
最Hit
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
17小時前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
11小時前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
8小時前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
01:46
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
11小時前
房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无
房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无
生活百科
10小時前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
12小時前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
11小時前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
12小時前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
16小時前
买楼收租属不智投资｜曾智华
买楼收租属不智投资｜曾智华
投资理财
17小時前
更多文章
苏子昊 - 三九天灸贴在哪？ 冬灸补益阳气抗病 | 中大说中医
　　步入冬季，人体阳气一旦不足，很容易被外邪有机可乘，中医药学主张「治未病」，从强化身体机能入手，加强抗病能力，进行三九天灸即冬灸护理，是其中一种能有效补益阳气的健体养生之法。 　　三九天灸，又称为「冬灸」，是在冬天寒冷之际，在「一九」、「二九」、「三九」三天，借着在穴位上敷贴由药性温热的中药诸如白芥子、细辛、干姜、附子、姜汁混合而成的药贴，达到补益阳气、驱散寒湿的效果，适用于素体阳气虚弱，
2025-12-10 02:00 HKT
中大说中医