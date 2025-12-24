张诺 - 墨色燃灯 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
2小時前
生活 专栏
　　路过铜锣湾中央图书馆地下展厅，「2025亚太艺术双年展」正在此绽放十周年的华彩。展场中，一幅由益行创作、名为《是夜星辰》的水墨作品静静悬挂在宣纸上，墨色层层皴染，绽放万家灯火的温度。那深浅交叠的晕染，让人倏然想起，正于明画廊展出的林天行「夜色系列」。

　　自古水墨多寄情山水花鸟，夜色因其幽暗，始终是笔墨难以照见的领域。林天行以40载香港情怀为灯，为「夜」破出一道光芒。他笔下的维港夜色，泼墨如海涛涌动，破彩若霓虹流转，皴擦出狮子山峦的肌理，线条重叠间仿佛电车叮咛穿梭。62幅夜景，不仅记录城市地标，更捕捉了光与暗在城市脉搏中的呼吸节奏。

　　「香港的夜色是全世界最美的。」林天行这句朴素告白，背后是对传统水墨语汇的重新编码。他将画荷的斑斓破彩技法，转译为夜色中的光影交响－－墨不再仅是黑，而是无数色彩的基底；留白亦非虚无，反成了灯火最炽热的绽放。这种创作路径，恰与《是夜星辰》的探索遥相呼应：益行亦以水墨重诠都市光影，而林天行则将现代景观升华为笔墨意境，两人在墨与彩的对话中，共同拓展了水墨的时空维度。

　　离开展厅时，夜色已浓。窗外维港灯火如林天行画中流淌的彩墨，而我知道，有些光已不仅在窗外，更在那些敢于以笔墨为夜燃灯的人心中，恒常亮着。

张诺

