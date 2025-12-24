何明新 - 1941年日本侵略香港秘闻－－杜月笙义救「番鬼」 | 猛料阿Sir讲古

当年在警队跟高级外籍上司研究香港和警队历史时，我们华人只担任跑腿和把中文译成英文的工作，但有机会接触到很多界定为秘密secret和机密confidential档案，那时没有影印机和今天手提电话的摄录功能，只好记着或用速记shorthand记下，有机会便存入自己的资料库，目的是把所见的记着，因那些档案很多会被销毁，那时警署有自己的焚化炉，如大批文件则押送往政府焚化炉焚毁，只有很少量他们认为将来「见得人」的获保存下来，亦有一些为了不做不错和免留手尾便直接焚毁。



但后来这些可留下的档案也于1995年政治部解散前被焚毁或运离香港。有一些已到达50年解封期，当然有一些永远都不获解密，当年我看过的秘密，有些今天已公开了，今年适逢是抗日胜利80周年，我当年看过一份文件就与日本侵略香港前的部署有关，1930年代或更早，日本已在香港、台湾、韩国和中国招募和「豢养」汉奸和黑社会分子，为全面侵略中国和占领香港作准备。



1938年10月日本攻陷了广州，长驱直进，已计划从深圳南下攻打香港，在香港的汉奸和黑社会分子已有所行动，开始制造混乱，那是香港特别是政府内部主要由洋人控制，而因为洋人欺压和歧视华人，华人一般对洋人没有好感。



1941年12月，刑事侦缉处处长（兼任政治部）助理警司修扶亭F. W. Shaftain从线人收到AI（非常可靠）情报，指日军攻入新界后，在港九各区的黑社会杀手便于12月10日清晨开始杀害 「Fan Kwai番鬼（洋人）」，他在告罗士打酒店设立临时总部及知会警务处长俞允时John Pennefather-Evans，当时香港政府已忙于应付日本的入侵，已无能力兼顾，修警司透过中国驻港陈策将军副官Colonel S.K. Yee余兆麒上校寻求帮助，据说余上校得「上海清帮」帮助，于12月12日约见了香港6大黑帮头目及付了一笔「使费」，又透过来自上海的压力逼使本地黑帮放弃杀害洋人计划。余上校（后升为少将）在战后透露该笔使费是25万港元，他也获英国颁授CBE Commander of the Order of the British Empire大英帝国司令勋章。



很明显当时港英政府是无能力交付这笔「使费」，修警司也未有透露由谁付，从不同资料和蛛丝马迹可看到，相信陈策将军和余兆麒上校求助上海租界青帮老大杜月笙出面及付「使费」，而他也向本地黑帮施压收钱后不可对洋人不利。



日本人早已从汉奸和黑帮手中（当时很多政府低级人员也是他们的会员）掌握在港洋人资料，所以日军攻占香港后，很快便把所有洋人（与日本友好国家的除外）关进集中营，很多汉奸和黑帮分子在日占时期更「当官」，管治日本铁蹄下的香港。



日本投降后，英国人重返香港，国共内战，国民党失败，杜月笙1949年到了香港，居于港岛坚尼地台，获港府礼遇及由政府人员保护，直至他于1951去世，出殡行列也由军装警察开路。他生前，当时已当上台湾总统的蒋介石曾多次建议他到台湾居住，但他一一婉拒，直至死后才葬于台湾。



何明新