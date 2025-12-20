李纯恩 - 时间游戏 | 好好过日子

英国国家物理实验室的科学家发现从2020年起，地球自转加速。地球自转加快了，意味着现在的一天就不足24小时，时间缩短了。



虽然科学家计算出来的时间以毫秒计，一般人察觉不到。但在理论上，地球转得快了，一天也过得快了。那么这几年我们为甚么会觉得日子过得飞快，也就找到了依据。



从这样的依据延伸，日子过得快就并不只是感觉，而真是日夜缩短了。那么今天人的寿命比从前延长，也不是因为活得久，而是活得快，一年一年数得比从前快，加起来数目就增加了。由此想到一些在神话中可以活好几百岁的神仙老祖，或许他们也碰上了地球自转加快的年份，那时候的地球转得比现在还要快得多，一眨眼一年，其实可能只有正常的两个月，那些老祖就以为自己活了几百岁了。



科学家们又说了，预计到了2029年，地球自转又会减慢。大概到了那时候，会觉得日子又像从前那样慢慢过，人活到七十岁，又「古来稀」了。



如果你在冬季到过美国胡佛水坝的话，一定体会过跨一步就差了一个小时的经验。胡佛水坝横跨两个时区的州份，两个州有一小时的时差。当你从亚利桑那州那一头走到内华达州，你的生命就赚了一个小时，等你往回走，从内华达回到亚利桑那，又把那一个小时还了回去。走在胡佛水坝上的游客都会去玩这个游戏，跟自己的时日开一个玩笑。



时间只是一个由概念造成的约束，人都老老实实由它摆布。直至某一天，挣脱了它，那就叫永恒。



李纯恩