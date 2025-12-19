Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲 - 拜见黑玫瑰 | 笔泰冲动

胡慧冲
51分鐘前
生活 专栏
　　拜见黑玫瑰！自小好喜欢看电影《黑玫瑰》，唔系梁家辉、冯宝宝𠮶套，而系那些年谢贤、陈宝珠、南红主演嘅《黑玫瑰》粤语长片，楚原做导演，现在在社交媒体都可以揾到有关片段。

　　《黑玫瑰》可以话系当年蝙蝠侠加占士邦元素嘅一套创意电影，尤其是片中用了唔少占士邦电影配乐，自己睇得十分之开心。势估唔到上星期竟然有机会见到呢位第一代黑玫瑰，并跟她做了一个访问。话说上星期好友杨绍鸿在曼谷举办了一个名为「粤艺文化大汇演」的粤剧节目，由香港驻曼谷经济贸易办事处全力赞助支持，而且邀请咗好多居泰港人到来欣赏！演出单位除了南红姐姐，还有罗家英先生和四位独当一面的香港粤剧名伶，当中最令我赞叹是南红姐姐的表现，年过90依然健步如飞，记曲词记得好好，做手都有板有眼！这个年纪仍有这样的表现十分之难得，而且好和蔼可亲，对于我这个名不经传的后辈也没拒绝我的访问邀请，而且当我展示珍藏的《黑玫瑰》电影VCD并请她签名时，她更表现出童真一面，表示佢都唔知有呢个产品！

　　这一代的黑玫瑰实在令人难忘，希望南红姐姐有机会可以重返电影或电视圈，继续带给我们更多精彩的演出。祝身体健康！

胡慧冲
 

