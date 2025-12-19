冯应谦 - 旅行中的身体保湿小心机 | 花样男教授

前几天刚好去了北京，碰巧遇上今年的第一场雪，心情很兴奋。不过，最让我感到困扰的其实并不是冷，而是「干」，皮肤才曝露在外没多久，就感觉痒痒的、紧绷绷的。这时候才真正体会到皮肤保湿的重要，尤其是全身的skin care绝对不能忽略。



很多人去旅行或度假，通常只会带最基本的护肤品和化妆品，毕竟打卡拍照总要保持最佳状态。但讲到带body cream（身体乳霜），10个有9个都嫌麻烦。第一，市面上大部分body cream的包装都很大罐，放进行李箱又重又占空间，旅行时每一寸行李空间都很宝贵，而且这类大瓶子肯定不能随身带上飞机。第二，很多body cream的包装本来就不是为旅行设计的，遇上飞机颠簸或气压改变，很容易渗漏。



幸好我一早有预感，也做足准备。平时我在香港都会去Sephora买我最喜欢的body cream，但我记得之前在加拿大生活时，发现同一品牌的body cream也有洗面霜，像大支牙膏一样的包装，不会渗漏，洗面同一样可以保湿，可惜香港一直很难买到（也可能只是我没留意）。刚好两星期前去了墨尔本，在那边的Sephora逛了一圈，终于让我找到这个梦寐以求的洗面霜，当下马上买了一支备用。这也让我发现，其实同一品牌在不同国家会因应市场需求推出不同包装、不同产品，爱美的朋友到外地千万不要错过美容店，总会有意外惊喜。



现在我已经养成习惯，所有护肤品和化妆品都会准备两个版本：家里一瓶大容量的，旅行箱里则长备一支小巧的旅行装或软管装。这样一来，临时决定出门旅行，拿起护照和行李箱就立即出发。Mobile生活，就是要懂得为自己准备好小细节，这样皮肤才能无论身在何处都保持最佳状态，不会闹脾气！



冯应谦