Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯程淑仪 - 西九圣诞小镇 传递暖意与祝福 | WestK 留声机

WestK 留声机
WestK 留声机
冯程淑仪
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　今年的圣诞节，跟往年有点不一样。大埔宏福苑无情的大火，令所有人都感到心痛难过，社会上弥漫着一片哀伤。大火发生后，我和西九团队曾一度犹豫，是否应该按照原定计划在本月初推出由西九管理局全新打造的「西九圣诞小镇」。经过沉淀和思考后，我们决定将活动开幕推迟，并调校活动的主调，由庆祝佳节改为为市民送上温暖、关怀和祝福，期望在这伤痛时期，让市民可以在一个充满暖意和温馨的环境，从音乐和艺术中找到慰藉和疗愈。

　　「西九圣诞小镇」主要分为两个部分，位于艺术公园海滨西草坪的「西九圣诞森林」，耸立了一棵12米高的巨型圣诞树以及超过60棵中小型圣诞树，在维港绝色日落和夜景的衬托下，自本月12日开幕已成为「打卡」热点。圣诞森林还设有精致的森林小树屋和旋转木马装置，在本月24日至26日期间会举行圣诞老人见面会和飘雪表演，希望为每位访客留下美好和温馨的回忆。

　　而位于艺术公园东草坪的「西九圣诞市集」，今年设有约30个节日限定特色摊位，由香港特色小食到环球美食，以至手工艺精品和宠物用品，琳瑯满目，包罗万有。本月12日到31日期间，「西九圣诞市集」下午及晚上均有免费表演节目，包括由糖妹、Manson张进翘、 Nowhere Boys等流行歌手、乐队以及不同教育和艺术团体轮流表演，为观众送上祝福和暖意。

　　此外，「Merry Balloon Park」巨型梦幻充气乐园已于星期二（本月16日）在艺术公园大草坪开幕，至下月11日。下月11日当天，主办单位会于西九文化区内上演香港首个大型IP角色轻气球巡游「Merry Balloon Parade」，届时海绵宝宝（SpongeBob SquarePants）、加菲猫（Garfield）、爱心小熊（Care Bears）等16个人气IP角色巨型气球将穿梭西九不同角落，巡游活动免费入场，欢迎一家大小前来参与。另外，大华银行水墨艺术节亦于本月19日在西九文化区艺术展亭及高草坪开放，带给市民一场充满艺术气息的视觉盛宴。

　　随着西九码头上月中旬正式运作，以及连接西九文化区和中环9号码头的「西九渡轮」投入服务，文化区的通达性得到提升，市民和游客可以轻松便捷地游览港九特色景点，西九与中环海滨附近一带的节日活动，例如香港旅发局「2025香港缤纷冬日巡礼」等可产生联动，进一步发挥香港旅游业的协同效应。

　　下星期便是圣诞节，再过一个星期便踏入2026年，我谨透过这个专栏，向各位读者送上挚诚的祝福，祝愿各位满有盼望和喜乐。

冯程淑仪

最Hit
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
12小時前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
14小時前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
11小時前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
14小時前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
15小時前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
18小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
21小時前
更多文章
冯程淑仪 - 重拾光辉的法老 炙手可热的猫神 | WestK 留声机
　　香港故宫文化博物馆「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」特别展览自11月20日开幕以来，人潮络绎不绝，至今已录得约4万人次参观。无论本地市民抑或海内外访客，均对这个香港历来规模最大、内容最全面的古埃及文物珍藏展充满好奇和兴趣。 　　我第一次到访埃及已是数十年前的事，当时从开罗沿着尼罗河乘火车到卢克索和阿斯旺，那一次旅程让我大开眼界，深深被埃及跨越5000年的古文明历史和文化遗产吸引，自此凡
2025-12-04 02:00 HKT
WestK 留声机