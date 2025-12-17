小董 - 无知害死亲人 | 轻松养生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董
52分鐘前
　　到一位肝癌患者家去出诊，一屋共23位亲朋戚友，小董被吓了一跳！从病人妻子手上接过报告，肝癌末期已扩散至胆囊、胰脏、肺、肋骨、淋巴结。虚弱的身体躺在床上，皮肤明显发黄，呈半昏迷状态，不大对周遭事物有反应。得知西医方面已尽力但未有起色，我下意识地横扫一下房内枱面上的物品，看见不少保健品包括：韩国的补肝丸、冬虫夏草丸、灵芝孢子破璧胶囊、人参精华液、鲨鱼丸、磷虾丸、珍珠末、六味地黄丸⋯⋯还有十多樽看不懂文字的「补品」。

　　四诊之后我不发一言，有点不礼貌地直走到厨房去，炉灶上有4个砂锅，枱面上放着7个大大小小的碗子，把它们逐一打开来看看及嗅了一下，然后找到一对筷子，往其中一个锅翻了一番。黑蝎子、蜈蚣、黑蚂蚁、蝉、螳螂、加大红枣，还有一只似是「牛蛙」的物体！小董不悦地问：「这是谁的好主意？以毒攻毒是最不文明、不科学的方法，况且这堆毒虫来历不明，附着甚么疫毒病菌眼睛看不出来，以病人此等虚弱怎么可能敌得过呢！？」此时，大厅内20多人谁也没响一声，妻子眼泪直流说：「乡下里亲友都来看他了，把传闻中有效的都带来了，既然医生没有办法了，便试着用咱们古老的方式⋯⋯」

　　小董带着激愤而又悲哀的心情离开。人，为甚么要有生老病死？生、老、死，不就够了吗？在无计可施之下是否所有人都会变成盲目和不合情理？教育的不足是走向灭亡的败道，中医药有这么悠长而优秀的歴史却被不当使用、抹黑，甚至被利用、遗忘。奉劝所有患上癌症或其他重病的病者及家人，张开雪亮的眼睛，保健品救亡力到底会有多大？连锁保健店架之上的东西谁个都可以自由买来吃，它内里所含的份量会高吗？甚么成份也不足以用作治疗之用！「保健」的意思绝对不是通通吞下肚子去便等同是「治疗翻生中」！这些东西必须选合适、针对性去保护身体，吃多了，老实说还不是把大堆的化学物质、添加剂、防腐剂都一并纳入吗。不懂便问专业人士！不要相信网上胡乱发出的「补药党讯息」，最终害死至亲的人啊！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

