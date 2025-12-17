Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 赤马年 「子午相冲」 点算好？ | 李居明大师会客室

李居明
52分鐘前
　　刚完成《马年运程》的编写和通胜占卜，闭关完毕，顿时感觉轻松不少！圣诞后隆重出版！

　　每年写运程书压力都很大！我知道很多人会看，很多人会受影响，那是因为我写的并不是一般只讲十二生肖，我讲的是整个香港、整个世界，是我们这一代人的事情，那些预卜当然会很贴身，也是坊间较不易见的，所以我更觉责任重大，压力重重。侥幸我是个修行人，故较之在灵性、在占算等各方面都有交代，如去年的预言已有印证，今年的内容相信亦会对大家有很大帮助。

　　其中，马年最需要注意的是甚么？答案是「水火既济」。

　　「马」一定冲「子」，子是水，也是童子、孩子。相信第一时间会令人想到校园（子）枪（火）击案，那正是「子午相冲」的体现。火马年冲水，但水也不是好欺负，你来冲我大海，难道我就不会反击？所以，别以为火年只是火恶，或者多火的灾难，其实一样会多水灾，因为「火」激起了「水」，水就会起强烈的反应。

　　《易经》里有一卦「水火既济」，正是明年最矜贵的四个字。我们术家很喜欢写「水火既济」四字放在家里，意思就是在这些年运中希望水火互相协调，互相帮助，但不要打架，至于要「水」和「火」不打架，中间定要靠一个「和事佬」，那便是湿土，即是「牛」、「龙」。故我在运程书里教了大家到底要做甚么、要摆放甚么、要注意甚么，这就是我们做这行的天职，是我写运程书的使命和责任！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
