李纯恩 - 怡情 | 好好过日子

星期日天气转凉，在家泡杯千年古树香茶，舒舒服服待着不动。打开电视机上网看YouTube，想起音乐剧《悲惨世界》，一搜索，便跳出了这出剧在伦敦皇家阿尔伯特音乐厅开的十周年纪念演唱会，从头看了一遍，十分享受。



这场演出是在1995年，为隆重其事，邀请了许多首演时的元老演员演出，包括饰演冉阿让的Colm Wilkinson和饰演芳婷的Lea Salonga。在终场之前，还邀请了此剧在不同国家演出版本的主角冉阿让的扮演者上台，用不同的语言合唱那首著名的《Do You Hear the People Sing?》，阵容一时无两。1995年还是LD影碟时代，当年见到这个演唱会的影碟马上买了回家里看了好几遍，那份愉悦，至今记得，却不知不觉三十年过去。家里的影碟机早没有了，那张LD影碟跟其他值得留下来的影碟一起存进了迷你仓，成了纪念品。



《悲惨世界》音乐剧改编自雨果的同名小说，基础非常好。与之相比，另一出也非常好听的《歌声魅影》的剧情就单薄得多。《悲》剧对人性的刻划非常丰富，每个角色都有代表性，正义、善良、执着、贪婪、天真、激情，都在不同的角色身上显示出来。更难得是在宏大叙事之中不疏忽人性细节，好的坏的善的恶的都交织在一起，革命洪流之中人还是人，洪峰过去也不见有甚么因果报应，有良心的人仍旧有良心，没良心的人依然没良心，革命没有革掉人性。



要将一部这样的巨著改编成一出不到三个小时的音乐剧并非易事，但《悲》剧脉络清晰，曲词皆佳，好听好看，虽然时隔数十年，遇之依然动人心魄。



李纯恩