Cally - 新城市广场圣诞办年度消费赏豪送电动车 汇聚光影汇演•马戏团主题打卡•圣诞美食市集 | 商界讲呢啲

新城市广场圣诞办年度消费赏豪送电动车 汇聚光影汇演•马戏团主题打卡•圣诞美食市集

Cally
51分鐘前
圣诞气氛席卷全城！新城市广场由即日起至2026年1月1日呈献第二浪冬日盛宴，场内每个角落都被浓浓嘅节日氛围所围绕，俾大家沉醉喺温暖嘅节庆魔力之中。早前揭幕嘅NTP Sky Garden「星夜愿语．光影汇演」同位于1期3楼嘅「圣诞奇幻马戏团嘉年华」周末放假已吸引好多市民打卡，而家3楼Chill Park更化身热闹「户外美食市集」，大家可以一边穿梭美食摊档，一边品尝本地及多国特色嘅圣诞主题甜品、地道街头小吃及饮品。圣诞节期间仲有人气Busker驻场，带嚟充满音乐和甜蜜嘅Chill冬日盛会。

超人气丑萌界代表Fuggler空降3期1楼中庭嘅玩具"反"斗城「Fuggler专卖区」，唔单止有超过20款独家限定商品，首次登场嘅Fuggler周边精品更以独家8折优惠发售。
Cally收到风知道商场仲搞咗个年度最盛大嘅「消费奖赏活动」，4大消费赏包括：高达$6,520回赠嘅「冬日购物赏」，以及HomeSquare携手推出3大「消费奖赏活动」，包括「圣诞每周最高消费赏」、「圣诞礼物赏」及压轴登场「圣诞新年幸运大抽奖」，获抽中嘅幸运儿有机会独得MG ZS HEC混能车、iPhone 17 Pro Max 512GB等，万勿错过！
 

商界讲呢啲