KellyChu - 近1500跑手响应「Global 6K for Water」 宣明会额外解囊援大埔受灾家庭 | Executive日记

KellyChu
28分鐘前
生活 专栏
　　宣明会第二年举办「Global 6K for Water」慈善跑，昨天近1500名市民齐集添马公园起步，为非洲清洁食水项目筹款。为回应大埔火灾，宣明会亦将额外配对同等于所有参加者报名费的金额，用作支援大埔受灾儿童与家庭。星岛新闻集团今年继续担任活动媒体赞助，星岛义工队亦在现场为跑手加油打气。

　　「6K」象征贫困地区居民每日平均步行6公里取水。今年活动由马来西亚、韩国等地接力展开，香港为终站。香港世界宣明会总干事冯丹媚指，是次活动有3个意义，第一是为远方缺乏清洁食水的小朋友而跑，第二是每一块号码布上都有一个小朋友陪大家一起跑，第三个意义是G6K 成为帮助大埔火灾受影响人士的平台。希望参加者在悲伤中选择用行动带来希望，让这6公里成为香港人团结守望相助的平台。

　　星岛新闻集团除了发挥媒体影响力广泛宣传活动，更派出跑步健儿参与各项赛事，并由星岛义工队在现场为跑手打气。昨日星岛新闻集团副行政总裁林善乔亲临现场接受致谢奖项，为参赛者加油鼓励 。

