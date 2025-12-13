叶澍堃 - 亚博馆「沄Nuva」食上海「老吉士」招牌本帮菜 | 叶Sir食经

最近跟太座专程到赤𫚭角「亚洲国际博览馆」，为的不是看演唱会，而是到2楼「沄Nuva」餐厅品尝上海「老吉士」的招牌名菜，「沄」餐厅的位置虽然较为偏远，但由于亚博馆一年365天只有十多天没有展览，所以不愁食客，今次餐厅请得「老吉士」来港路演5天，反应甚佳，晚晚座无虚席。「老吉士」在上海开业30年，十多年前跟谦谦在上海好友豪宅家中食过由「老吉士」主厨亲自到会的晚餐，是我食过最满意的上海菜！



我们在「沄」贵宾房内用餐，围坐在一张15人大枱，席上有我最尊敬的修哥、会展大家姐、女厨王、保险界元老、健康楼神、地产女神、中医教授和电视台王子，星光熠熠，尝味配酒套餐菜式丰富，前菜几款，分别是老醋红海蜇头、烟熏䲝鱼、四喜烤麸和吉士咸鸡，全部是餐厅招牌前菜，海蜇爽脆，咸鸡咸香，我最爱的是烤麸，配新西兰莎当尼白酒甚佳。



跟着食熟醉羔蟹，蟹膏用中国黄酒腌得酒香诱人，甘香丰腴，暂时忘记胆固醇是好是坏，一于食完再算！配酒是「冬趣」绍兴酒，汤羹是河笃鲜，跟平日的腌笃鲜不同，是用虾、鲫鱼、蟹和蚬等河鲜煮的汤，鲜甜美味。继续食蟹粉烩花胶，胶质丰富，香滑非常。更精彩的是葱烤鸦片鱼头，食前侍应先给我们拍照打卡，巨型鲽鱼鱼头充满胶质，用大量香葱盖着，烤焗得肉质嫩滑，加上迷人葱香，一食上瘾，难怪有鸦片鱼头称号，太座把烤葱也全部干掉，认真识食！



大家最期待的鲍鱼红烧肉终于出场，这是「老吉士」的镇店名菜，颜色红艳，香气扑鼻，我喜欢的不是鲍鱼，而是充满花雕酒香，炆得酥而不烂，入口即化的红烧肉，这是上海菜浓油赤酱风味的至高境界，饮杯Petit Verdot红酒，忽然有种冲上云霄的美妙感觉！青菜是上汤金华火腿伴津白，津白吸取了火腿的咸香，一食倾心。单尾同样精彩，分别是蟹粉拌饭和葱油开洋拌面，热腾腾的蟹粉把白饭完全遮盖，甘香美味，葱油拌面汁香面弹，是超美味的pasta，食完不用再浪费时间减肥了！甜品是桂花酒酿小丸子拼绿豆糕，及主人家特别加点的「沄」招牌甜品拼盘，摆放在巨型红色雀笼内，在干冰云雾衬托下隆重出场，内有多款甜点和生果，包括平时少食的豆腐雪糕，有种在天宫食甜品的感觉！



在赤𫚭角机场不用坐飞机到上海，便可品尝到「老吉士」的招牌本帮菜，席上更可跟90多岁的修哥学习健康长寿之道，真要感恩。



叶澍堃

「老吉士」的招牌鲍鱼红烧肉

几款「老吉士」招牌前菜

醉熟羔蟹

河笃鲜

蟹粉花胶

烤葱盖着的鸦片鱼头

拨开烤葱后的鱼头

火腿津白

跟修哥学习健康之道

蟹粉拌饭

精美甜品