KellyChu - 《寻秦记》电影原班人马回归 启动礼12•22登陆昂坪360 | Executive日记

　　今期最流行热话莫过于《寻秦记》电影，网民得悉电影沿用廿年前电视剧原班人马后，已翻出不少经典剧情回味。小妹亦向各位影迷讲个好消息，昂坪360将于本月22日下午3点举行《寻秦记》电影宣传启动礼，届时古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮、滕丽名、苗侨伟、洪天明、徐浩昌、伍咏诗及导演黎震龙都会现身出席，一次过可以见到咁多位巨星，机会难得，大家记得mark低日子上昂坪一齐迎接呢部万众期待嘅电影喇。

　　翻查资料，《寻秦记》改编自香港武侠及玄幻作家黄易同名小说，无线喺2001年播出剧集时创下超高收视率，一度风靡亚洲，可以话系穿越题材嘅经典代表作。今次电影版据说系影集版嘅续集，除咗原班人马演出之外，并特邀内地知名影星白百何主演，亦是本港知名演员廖启智遗作之一。

KellyChu

更多文章
