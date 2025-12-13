李纯恩 - 圣诞节前 | 好好过日子

Cova意大利餐厅在太古广场搬了新舖，这天约了Una和David去那里吃午饭，全场满座，还好预先订位。本来想吃意粉，但在餐牌上见到了肉眼扒，便吃肉不吃粉了。虽然是午餐，但有了牛扒就少不得一杯红酒。他们的烟三文鱼沙律做得很好，水牛芝士巴马火腿披萨更是出色。



一顿午饭吃得十分惬意，告别时互道圣诞快乐。约好了裱画店为一幅画装框，天气十分好，便安步当车，上红棉路，一路往中环走去。经过艺穗会，只见门口排满花篮，原来是任达华的摄影展开幕，便推门进去凑热闹。先见到任太琦琦，又见到邵美琪、陈善之、刘天兰等朋友。天兰一边看展品一边跟我说太喜欢华哥这次的创作了。华哥跟设计大师靳埭强正在记者群前致开幕词，说自己的创作意念，十分有意思。摄影要有激情，任达华和周润发都沉浸其中，两人用同一间晒相店，华哥现在开摄影展，发哥的摄影展也正在密锣紧鼓筹备中。



把画送到裱画店已是下午三点，中环车多人挤，气温好像都高了两度，走了两个街口竟走出一额汗。于是回家歇息。至傍晚，再开车去鲗鱼涌太古坊。这日太古坊的白色圣诞市集开张，有个开幕仪式。到那里天色已暗，圣诞灯饰亮得耀目生辉，两旁小摊小档也灯火通明，卖着各家的特色和味道。这也是太古集团一年一度的热闹节目，嘉宾众多，周围都是熟人。平时不常见的朋友最会在这种场合遇见，三言两语，说个别来无恙，道个近况如何。入夜之后人越来越多，多得水泄不通，便一路「唔该」、「excuse me」挤了出去，取车回家吃饭。



李纯恩