Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 圣诞节前 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　Cova意大利餐厅在太古广场搬了新舖，这天约了Una和David去那里吃午饭，全场满座，还好预先订位。本来想吃意粉，但在餐牌上见到了肉眼扒，便吃肉不吃粉了。虽然是午餐，但有了牛扒就少不得一杯红酒。他们的烟三文鱼沙律做得很好，水牛芝士巴马火腿披萨更是出色。

　　一顿午饭吃得十分惬意，告别时互道圣诞快乐。约好了裱画店为一幅画装框，天气十分好，便安步当车，上红棉路，一路往中环走去。经过艺穗会，只见门口排满花篮，原来是任达华的摄影展开幕，便推门进去凑热闹。先见到任太琦琦，又见到邵美琪、陈善之、刘天兰等朋友。天兰一边看展品一边跟我说太喜欢华哥这次的创作了。华哥跟设计大师靳埭强正在记者群前致开幕词，说自己的创作意念，十分有意思。摄影要有激情，任达华和周润发都沉浸其中，两人用同一间晒相店，华哥现在开摄影展，发哥的摄影展也正在密锣紧鼓筹备中。

　　把画送到裱画店已是下午三点，中环车多人挤，气温好像都高了两度，走了两个街口竟走出一额汗。于是回家歇息。至傍晚，再开车去鲗鱼涌太古坊。这日太古坊的白色圣诞市集开张，有个开幕仪式。到那里天色已暗，圣诞灯饰亮得耀目生辉，两旁小摊小档也灯火通明，卖着各家的特色和味道。这也是太古集团一年一度的热闹节目，嘉宾众多，周围都是熟人。平时不常见的朋友最会在这种场合遇见，三言两语，说个别来无恙，道个近况如何。入夜之后人越来越多，多得水泄不通，便一路「唔该」、「excuse me」挤了出去，取车回家吃饭。

李纯恩

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
11小時前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
9小時前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
11小時前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
10小時前
港姐冠军25岁大仔弃家业选择「挨世界」 富商老公心痛工时长 网民震惊月入呢个数嫌辛苦？
港姐冠军25岁大仔弃家业选择「挨世界」 富商老公心痛工时长 网民震惊月入呢个数嫌辛苦？
影视圈
7小時前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
2025-12-11 16:30 HKT
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
楼市动向
14小時前
顺丰与7-Eleven合作终止 港澳自取点明年元旦起停止服务 12.28起停派件
顺丰与7-Eleven合作终止 港澳自取点明年元旦起停止服务 12.28起停派件
社会
10小時前
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
12小時前
更多文章
李纯恩 - 吃在上海 | 好好过日子
　　朋友圣诞节去上海度假，问我有甚么餐厅饭店介绍。 　　在上海，早餐可以吃碗面。上海的面馆早上五点多六点就开门了。我常去的一间叫「大眼面馆」，在上海有不少分店，上网一查就知道。这间面馆的「面浇头」每碗都是现炒的，我每次去必吃他们的「大肠面」，面汤浓郁，大肠炒得特别入味，26块钱一碗，如嫌大肠不够，再加26块钱单炒一份大肠，足矣。「大眼面馆」旁边还有「大眼包子」，是同一间店，2块5毛钱一个鲜肉
2025-12-12 02:00 HKT
好好过日子