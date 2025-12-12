胡慧冲 - 泰柬冲突 唔好去泰国旅行？ | 笔泰冲动

最近泰柬边境又再传出炮声，新闻写到「空袭」、「撤离」，好多人第一个反应系：系咪开战？仲敢唔敢去泰国玩？



今次新一轮冲突，重点仍然集中喺边境一带：双方喺有领土争议嘅区域互相开火，泰国出动战机袭击军事目标，柬埔寨以火箭炮还击，结果令附近村落居民要紧急撤离、部分学校暂停上课，画面当然唔好睇。对当地人嚟讲，的确系一场实实在在嘅危机。



但要讲清楚：呢场系「边境冲突」，唔系「全国战争」。枪炮声主要喺泰国东北、东部贴住边境嘅几个省份响起，离曼谷、布吉、清迈、苏梅、芭堤雅呢啲游客最熟悉嘅地方，其实有好大段距离。泰国国内航班、城市交通、商场夜市都照常运作，曼谷塞车仲系一如以往咁夸张。



对游客嚟讲，真正需要留意嘅有两点：第一、短期内避免经陆路过泰柬边境关口，唔好贪平坐长途巴士跨境；第二、出发前留意自己国家嘅旅游提示，如果行程包含边境城市，就预留弹性，必要时改路线或改日子。



所以，今次事件当然唔可以掉以轻心，但亦毋须一听到「交火」就以为成个泰国陷入战火。对大部分只系去曼谷扫街、去海边度假、去清迈Chill嘅旅客嚟讲，只要避开火线、保持关注资讯，泰国依然系热闹、好食、好买嘅旅游天堂。恐慌之前，不如先搞清楚地图上，战火离你有几远。

一个住在曼谷超过十年的香港人，人称泰国通。



胡慧冲