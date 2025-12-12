Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲 - 泰柬冲突 唔好去泰国旅行？ | 笔泰冲动

笔泰冲动
笔泰冲动
胡慧冲
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　最近泰柬边境又再传出炮声，新闻写到「空袭」、「撤离」，好多人第一个反应系：系咪开战？仲敢唔敢去泰国玩？

　　今次新一轮冲突，重点仍然集中喺边境一带：双方喺有领土争议嘅区域互相开火，泰国出动战机袭击军事目标，柬埔寨以火箭炮还击，结果令附近村落居民要紧急撤离、部分学校暂停上课，画面当然唔好睇。对当地人嚟讲，的确系一场实实在在嘅危机。

　　但要讲清楚：呢场系「边境冲突」，唔系「全国战争」。枪炮声主要喺泰国东北、东部贴住边境嘅几个省份响起，离曼谷、布吉、清迈、苏梅、芭堤雅呢啲游客最熟悉嘅地方，其实有好大段距离。泰国国内航班、城市交通、商场夜市都照常运作，曼谷塞车仲系一如以往咁夸张。

　　对游客嚟讲，真正需要留意嘅有两点：第一、短期内避免经陆路过泰柬边境关口，唔好贪平坐长途巴士跨境；第二、出发前留意自己国家嘅旅游提示，如果行程包含边境城市，就预留弹性，必要时改路线或改日子。

　　所以，今次事件当然唔可以掉以轻心，但亦毋须一听到「交火」就以为成个泰国陷入战火。对大部分只系去曼谷扫街、去海边度假、去清迈Chill嘅旅客嚟讲，只要避开火线、保持关注资讯，泰国依然系热闹、好食、好买嘅旅游天堂。恐慌之前，不如先搞清楚地图上，战火离你有几远。

         一个住在曼谷超过十年的香港人，人称泰国通。

胡慧冲

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
9小時前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
15小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
7小時前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
20小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
13小時前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
12小時前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
8小時前
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
影视圈
14小時前
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
饮食
10小時前
更多文章
胡慧冲 - 再次感谢每位救援人员 | 笔泰冲动
　　日前大埔发生的火灾震撼全港，浓烟、火势画面看着令人揪心，但在混乱之中，前线救援人员在救人之余，仍然没有忽略那些不会说话的小生命。 　　不少现场片段显示，消防员在进出火场时，除了协助住户离开，亦逐层逐户寻找被吓到躲起来的猫狗。有队员甚至蹲低、爬入狭窄位置，把缩在角落的动物抱出来；有些猫狗惊到发抖，也有人愿意额外抽时间去安抚、慢慢处理。这些行为从来不是规定，但他们选择这样做。 　　尤其
2025-12-05 02:00 HKT
笔泰冲动