Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 菊花脆肉鲩宴 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　中山小榄有「菊城」称号，趁当地举行菊花展，去赏菊同时一尝中山名物：脆肉鲩。脆肉鲩是草鱼，透过喂食蚕豆令肉质变得爽脆，蛋白质含量高，低脂，主要产于中山，而小榄就盛产菊花，花身比一般菊花巨圆，花瓣有3吋长。此行就尝了菊花脆肉鲩宴，每个脆肉鲩菜式都用鲜嫩黄色的菊花花瓣做配料，甚至糖水都伴以菊花，味觉视觉双重享受，脆肉鲩用炒、煮、炆等不同方法烹制，耐煮不烂，肉质依然弹脆，口感结实，打边炉将脆肉鲩放入菊花汤底，久煮，鱼肉也不会散，更渗着菊花清香。

　　菊花特色菜：菊花刺身，大大块鲜黄菊花瓣加入沙律酱、糖粉、花生碎、肉松等特出菊花的清鲜香气，吃时将材料捞起，寓意吉祥兼有风味。行程另一彩蛋是「与辰同行」，欣赏中年好声音人气歌手张与辰的演出。

　　有个性价比超高发现，中山夜缤纷，晚上饿了觅食，商场外海底捞火锅的大型广告牌写的营业时间：早上9时至次晨7时，即24小时只小息两小时，凌晨时份座无虚席犹如白天，全都是年轻人。点了几份肉和面条，竟是席前表演拉面，小师傅拉断了，用全新面团再拉，拉到最后会问要粗面、幼面？放在锅中滚3分钟，al dente，好吃得要翻单，看餐牌，不敢相信，席前表演拉面，每份6蚊人民币！

查小欣

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
9小時前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
15小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
7小時前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
20小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
13小時前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
12小時前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
8小時前
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
影视圈
14小時前
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
饮食
10小時前
更多文章
查小欣 - 古埃及的前世今生 | 查乜料
　　在西九故宫的「古埃及文明大展」，凝望着2.8米高的少年法老王图坦卡门巨像，不禁问何谓得失？图坦卡门9岁继位，18岁逝世，有诸多迷团，继任的宰相和统帅刻意抹去他的官方纪录，令他在歴史消失3000多年，直至考古学家在帝王谷发现他陵墓才为世人所知，亦因此他的陵墓未遭严重盗扰，保存了数千件稀世珍宝，包括著名的黄金面具，以及图坦卡门的巨像，因重6000磅，要落重本请专业建筑师为其建底座，隔时空面世，对来
2025-12-05 02:00 HKT
查乜料