查小欣 - 菊花脆肉鲩宴 | 查乜料

中山小榄有「菊城」称号，趁当地举行菊花展，去赏菊同时一尝中山名物：脆肉鲩。脆肉鲩是草鱼，透过喂食蚕豆令肉质变得爽脆，蛋白质含量高，低脂，主要产于中山，而小榄就盛产菊花，花身比一般菊花巨圆，花瓣有3吋长。此行就尝了菊花脆肉鲩宴，每个脆肉鲩菜式都用鲜嫩黄色的菊花花瓣做配料，甚至糖水都伴以菊花，味觉视觉双重享受，脆肉鲩用炒、煮、炆等不同方法烹制，耐煮不烂，肉质依然弹脆，口感结实，打边炉将脆肉鲩放入菊花汤底，久煮，鱼肉也不会散，更渗着菊花清香。



菊花特色菜：菊花刺身，大大块鲜黄菊花瓣加入沙律酱、糖粉、花生碎、肉松等特出菊花的清鲜香气，吃时将材料捞起，寓意吉祥兼有风味。行程另一彩蛋是「与辰同行」，欣赏中年好声音人气歌手张与辰的演出。



有个性价比超高发现，中山夜缤纷，晚上饿了觅食，商场外海底捞火锅的大型广告牌写的营业时间：早上9时至次晨7时，即24小时只小息两小时，凌晨时份座无虚席犹如白天，全都是年轻人。点了几份肉和面条，竟是席前表演拉面，小师傅拉断了，用全新面团再拉，拉到最后会问要粗面、幼面？放在锅中滚3分钟，al dente，好吃得要翻单，看餐牌，不敢相信，席前表演拉面，每份6蚊人民币！



查小欣