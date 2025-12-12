梁家权 - 汤水到喉唔到肺 | 好味大过天

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家权
3小時前
生活 专栏
　　赴台北数天，投宿邻近善导寺站的旅馆，执房服务员推介附近道地食店，说台湾人爱吃「双月」。多次经过「双月食品社」，总有一条人龙，大多是本地人，更加想吃。

　　「双月」连续多年获米芝莲必比登推介，慕名而来的人络绎于途，奈何店细座位少，等多久难算得准，平生最怕等，所以连登记排队的意欲也没有。行程最后一天黄昏未到晚饭时间，店前只有几个人轮候，于是急忙跟队，十多分钟后如愿入座。

　　店内有个奇特景象，大部分食客面前都有一盅汤，而且汤料堆起似座山，显然是必吃名物，跟风不会错吧。三个人叫两盅汤：蛤蜊炖鸡腿汤和鲜鲈鱼蛤蜊汤，再加黑松露拌面、油饭、双月干蚵。

　　蚵仔亦即蚝仔，潮汕一带的煎蚝烙煮蚝爽相当受欢迎，但在台湾吃格外畅心，一来胀卜卜，二来未吃过有残余蚝壳碎屑，而且像「双月」烚熟后简单的调味，更能吃出蚵仔的鲜香。黑松露拌面，带点噱头，松露香有点不真实，淋上葱油可能更惹味，而油饭是台湾小吃，净扒饭吃也很滋味。

　　极喜欢饮台湾鼎泰丰的清炖鸡汤，每次去台湾都一定要饮，即使没有时间排队入店堂食，也要买外卖到附近公园一灌而尽。那么，「双月」的炖鸡汤又如何？

　　炖汤是「双月」招牌食品，但汤料多到令人咋舌，问题是一个汤盅堆满汤料，汤水的份量还能有多少？况且汤料熬过汤，大部分的原味已交出来，汤才是精华所在，我怀疑有多少人爱吃这么多汤料而愿意少饮汤水！

　　「双月」的鸡汤和鱼汤都十分好饮，鸡汤与鼎泰丰的口味截然不同，「双月」有大量蛤蜊同炖，多了海产的鲜甜味道，但不管鸡汤或鲈鱼汤，只嫌份量真的到喉唔到肺，其实少四分一汤料，让客人多饮四分一汤水就好了。

梁家权 - 牛店不负盛名 | 好味大过天
　　若不是店前有大大个美食推介「车呔人」标志，不知底蕴的人，怎会留意这间门面不起眼，从外看不见内里情况的店子。这就是台北万华区昆明街蜚声远近的「牛店」，一间专门吃台湾牛肉面的店子。 　　多年前跟台湾文化人舒国治的指引，开始巡吃岛上所到之处的牛肉面，尽管是街头里巷的家庭小店，也不拘是集团的连锁店，台北和台南、台东或澎湖，老店或新店，仔细去品尝，真切体会到简单的一碗牛肉面，口味原来可以很不同，继
2025-12-05 02:00 HKT
