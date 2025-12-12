何明新 - 「交椅」与「肥婆椅」 | 猛料阿Sir讲古

论资排辈，总喜欢以第几把「交椅」来分辨，「第一把交椅」就是最大的大哥大，警队「第一把交椅」就是「一哥」警务处长，警队「一哥」的「一」另一意思是他的座驾车牌是「1」号。有些地方的第一把手因他的职员编号是1号而称为「一哥」。洋文Number One（冧吧温）也有重要和第一的意思。



「交椅」是一种设计简单折叠的坐具，中国汉代前未流行坐椅/凳，张骞出使西域后，传入了「胡床」，是一种可折叠的椅/凳，改变了中原席地而坐的习惯，及后获广泛使用。据说隋帝有胡人血统，忌讳「胡」字，「胡床」改称为「交床」，经过发展，又因有靠背，便名为「交椅」。



到宋代，「交椅」成为贵族及上层社会的坐具，甚至使用金铸造「交椅」，成为等级的象征。《水浒传》第五回：李忠道：「他留小弟在山上为寨主，让第一把交椅，教小弟坐了，以此在这里落草。」和茅盾《子夜》十六：「天津的面粉业总算势力雄厚，坐中国第一把交椅的了。」



较近代的香港也有一种叫「肥婆椅Round Back Chair」的政府凳，看似是「来路」，其实是本地设计和生产，是1930至1950年代时期「皇家仓」（今之政府物流服务署Government Logistics Department）「自主研发」，因香港没有木材生产，便从暹罗SIAM（泰国）等东南亚地方购买柚木运回本港，交本地木匠根据政府图纸制造，上漆和打磨等工序。



「肥婆椅」是当时专为政府办公室设计的一种专用椅，在警队早期又称为「帮办椅」，是警官专用，员佐级人员和市民只可用一些没有arm rest靠臂/扶手的直背凳，因当时警官主要是外籍人士，身形较肥大，「肥婆椅」是特别适合，有俗称「肥婆踎塔—tup tup冚」和稳阵的效果。在捕房（报案室），坐堂帮办（督察）坐在肥婆椅，像当舖（大押）朝奉（掌柜）居高临下面向报案人，有压到对方的气势。直至80年代中期，政府才开始更换一些较新型而不是自行设计的凳，而「肥婆椅」又发觉不符合人体工学，便慢慢被淘汰。但「肥婆椅」四平八稳，坐起来很有官威和气势，所以一部分被保留，悉心上漆和打磨，又成为身份的象征，每当在大型仪式举行时，「肥婆椅」又派上用场，一一留给贵宾和高级人员坐在前排，其他人则坐现代配合人体工学的一般胶凳或木凳。



无疑，处于不同年代的「交椅」和「肥婆椅」都是身份和权力的象征。另外因「肥婆椅」设计独特，经匠人巧手工艺，精挑细选优质柚木木料制造和造型「四正」，也成为收藏家的宠儿。



香港史警政史

邮票钱币园艺研究者

何明新

悉心打磨后上漆的「肥婆椅」