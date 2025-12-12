Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 「交椅」与「肥婆椅」 | 猛料阿Sir讲古

猛料阿Sir讲古
猛料阿Sir讲古
何明新
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　论资排辈，总喜欢以第几把「交椅」来分辨，「第一把交椅」就是最大的大哥大，警队「第一把交椅」就是「一哥」警务处长，警队「一哥」的「一」另一意思是他的座驾车牌是「1」号。有些地方的第一把手因他的职员编号是1号而称为「一哥」。洋文Number One（冧吧温）也有重要和第一的意思。

　　「交椅」是一种设计简单折叠的坐具，中国汉代前未流行坐椅/凳，张骞出使西域后，传入了「胡床」，是一种可折叠的椅/凳，改变了中原席地而坐的习惯，及后获广泛使用。据说隋帝有胡人血统，忌讳「胡」字，「胡床」改称为「交床」，经过发展，又因有靠背，便名为「交椅」。

　　到宋代，「交椅」成为贵族及上层社会的坐具，甚至使用金铸造「交椅」，成为等级的象征。《水浒传》第五回：李忠道：「他留小弟在山上为寨主，让第一把交椅，教小弟坐了，以此在这里落草。」和茅盾《子夜》十六：「天津的面粉业总算势力雄厚，坐中国第一把交椅的了。」

　　较近代的香港也有一种叫「肥婆椅Round Back Chair」的政府凳，看似是「来路」，其实是本地设计和生产，是1930至1950年代时期「皇家仓」（今之政府物流服务署Government Logistics Department）「自主研发」，因香港没有木材生产，便从暹罗SIAM（泰国）等东南亚地方购买柚木运回本港，交本地木匠根据政府图纸制造，上漆和打磨等工序。

　　「肥婆椅」是当时专为政府办公室设计的一种专用椅，在警队早期又称为「帮办椅」，是警官专用，员佐级人员和市民只可用一些没有arm rest靠臂/扶手的直背凳，因当时警官主要是外籍人士，身形较肥大，「肥婆椅」是特别适合，有俗称「肥婆踎塔—tup tup冚」和稳阵的效果。在捕房（报案室），坐堂帮办（督察）坐在肥婆椅，像当舖（大押）朝奉（掌柜）居高临下面向报案人，有压到对方的气势。直至80年代中期，政府才开始更换一些较新型而不是自行设计的凳，而「肥婆椅」又发觉不符合人体工学，便慢慢被淘汰。但「肥婆椅」四平八稳，坐起来很有官威和气势，所以一部分被保留，悉心上漆和打磨，又成为身份的象征，每当在大型仪式举行时，「肥婆椅」又派上用场，一一留给贵宾和高级人员坐在前排，其他人则坐现代配合人体工学的一般胶凳或木凳。

　　无疑，处于不同年代的「交椅」和「肥婆椅」都是身份和权力的象征。另外因「肥婆椅」设计独特，经匠人巧手工艺，精挑细选优质柚木木料制造和造型「四正」，也成为收藏家的宠儿。

香港史警政史
邮票钱币园艺研究者
何明新

悉心打磨后上漆的「肥婆椅」
悉心打磨后上漆的「肥婆椅」
「肥婆椅」
「肥婆椅」
最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
9小時前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
15小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
6小時前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
20小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
13小時前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
12小時前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
8小時前
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
影视圈
14小時前
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
饮食
10小時前
更多文章
何明新 - 邮学界－齐投票 | 猛料阿Sir讲古
　　12月7日立法会换届选举，对于我们一众喜欢收集邮品postal stationery（邮票、邮戳和明信片等）的集邮（邮学）界人philatelist多了一份喜悦，香港集邮人一向支持选举投票，既尽公民责任，又可收集宣传邮戳（邮印标语Postal Slogan）等，今次更比以往最少多一个宣传戳，第一个「2025.12.7立法会换届选举Legislative Council General Elec
2025-12-05 02:00 HKT
猛料阿Sir讲古