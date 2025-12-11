Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨立门 - 本地文化在东九 | 慢活时代

慢活时代
慢活时代
杨立门
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　香港的文化表演场地长期供不应求，西九文化区的规划中有多个大小场馆，但规划归规划，扰攘了十几年，现在落成启用的表演场地就只有戏曲中心和一个「自由空间」，要待包括几个大小剧院的「西九演艺中心」落成后整个文化区才会初见规模，而且音乐厅仍遥遥无期。最近东九龙文化中心落成可说是久旱逢甘霖，因为整个涵盖观塘、黄大仙、将军澳的区域，长久以来只有一个细小的牛池湾文娱中心。

　　康乐文化署特别委约创作了一台原创音乐剧来为这座文化中心志庆，名为《一束光—高锟的记忆》，在有1300多个座位的主场馆上演了十几场，反应不错，我上周末看的那场上座率应有9成多。这剧的创作主题和台前幕后人员十分本地化，高锟是个香港人引以为傲的科学家，而剧本和歌曲都是本地原创作品，并由几位很有质素的本地演员和歌手担纲演出，包括炎明熹、叶巧琳和海儿等。特别要提一下男主角郑君炽，他曾经凭《大状王》夺得舞台剧最佳男主角，是个唱做俱佳的演员。这剧的编剧和导演虽没有给观众甚么大惊喜，原创音乐不过不失，有两首颇悦耳的歌曲。整体算是个很有诚意和制作认真的作品，很适合作为开幕剧，希望以后有机会重演。

　　顺带一提，这座文化中心的设计也是出自本地建筑师之手，就是设计香港故宫博物馆的严迅奇，质素有一定保证。东九文化中心算是有个不错的开局，希望政府和文化界多加善用，把它打造成为一个新的文化地标。

前资深公务员
现任时事评论员
音乐人
杨立门

最Hit
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
14小時前
美国减息｜联储局将公布议息结果
美国减息｜联储局公布减息0.25厘符预期  明年和后年各减息一次
宏观经济
4小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
15小時前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
9小時前
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
饮食
15小時前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
18小時前
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
饮食
13小時前
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
影视圈
12小時前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
16小時前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
15小時前
更多文章
杨立门 - 哈日热消退 | 慢活时代
　　印象中，香港人一般比国内同胞没那么热衷于民族大义，早前国家庆祝战胜法西斯80周年，香港社会是上热下冷，官方响应做齐，但在民间，以日本侵华史实为题材的电影不见卖座。香港人到日本旅游仍然络绎于途，各类日式连锁食店其门如市，男女老少哈日哈得不亦乐乎。 　　日本新任首相高市早苗的发言直踩中国的台湾红线，可说是平地一声雷，内地民间的反应和官方步调颇为一致，大量旅客取消到日本旅游的计划，反日情绪迅速
2025-11-28 02:00 HKT
慢活时代