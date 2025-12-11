杨立门 - 本地文化在东九 | 慢活时代

香港的文化表演场地长期供不应求，西九文化区的规划中有多个大小场馆，但规划归规划，扰攘了十几年，现在落成启用的表演场地就只有戏曲中心和一个「自由空间」，要待包括几个大小剧院的「西九演艺中心」落成后整个文化区才会初见规模，而且音乐厅仍遥遥无期。最近东九龙文化中心落成可说是久旱逢甘霖，因为整个涵盖观塘、黄大仙、将军澳的区域，长久以来只有一个细小的牛池湾文娱中心。



康乐文化署特别委约创作了一台原创音乐剧来为这座文化中心志庆，名为《一束光—高锟的记忆》，在有1300多个座位的主场馆上演了十几场，反应不错，我上周末看的那场上座率应有9成多。这剧的创作主题和台前幕后人员十分本地化，高锟是个香港人引以为傲的科学家，而剧本和歌曲都是本地原创作品，并由几位很有质素的本地演员和歌手担纲演出，包括炎明熹、叶巧琳和海儿等。特别要提一下男主角郑君炽，他曾经凭《大状王》夺得舞台剧最佳男主角，是个唱做俱佳的演员。这剧的编剧和导演虽没有给观众甚么大惊喜，原创音乐不过不失，有两首颇悦耳的歌曲。整体算是个很有诚意和制作认真的作品，很适合作为开幕剧，希望以后有机会重演。



顺带一提，这座文化中心的设计也是出自本地建筑师之手，就是设计香港故宫博物馆的严迅奇，质素有一定保证。东九文化中心算是有个不错的开局，希望政府和文化界多加善用，把它打造成为一个新的文化地标。



前资深公务员

现任时事评论员

音乐人

杨立门